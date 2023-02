Dit waren alle voorgaande liveries van Haas in de Formule 1

Lars Leeftink

Het is inmiddels zeven jaar geleden toen Haas als eerste Amerikaanse team de Formule 1 met een compleet nieuw team kwam versterken. De liveries die het team in de tussentijd gehad heeft schieten elke kant op.

Dit komt mede omdat het team al meerdere malen van titelsponsor is gewisseld en daarnaast ook periodes had zonder titelsponsor. Dit zorgt voor een regelmatige verandering van livery, ondanks dat de basis op 2017 en 2019 na hetzelfde bleef. Een overzicht van de liveries die Haas de afgelopen zeven jaar heeft gehad.

VF-16 (2016)

In 2016 was de VF-16, waar door Romain Grosjean en Esteban Guiterrez in werd gereden, een auto waar de rode, witte en zwarte kleuren al in terug te vinden waren. Er zat echter ook nog wat grijs tussen, waardoor de auto niet per se de meest prachtige was van de grid. Het resultaat, 29 punten en de achtste plaats, was dat tevens niet.

VF-17 (2017)

In 2017 mochten Grosjean en Kevin Magnussen, die ook de twee seizoenen daarna het duo van Haas zouden vormen, gaan rijden in de VF-17. Bij deze auto waren de kleuren rood, wit en zwart amper terug te vinden op de auto. Net zoals in 2016 was er ook in 2017 geen titelsponsor, maar de auto was wel anders. De auto werd namelijk voornamelijk grijs, waardoor de auto niet per se mooier werd. De resultaten werden dat wel: 47 punten en een achtste plaats in het kampioenschap bij de constructeurs.

VF-18 (2018)

In 2018 had het team nog steeds geen sponsor en hetzelfde rijdersduo. Het team ging qua livery echter weer terug naar wat het in 2016 deed. Rood, wit en zwart domineerden wederom en grijs was eigenlijk niet terug te vinden op de auto. Het bleek de meest succesvolle auto van Haas te zijn, met 93 punten en een vijfde plaats bij de constructeurs als eindresultaat.

VF-19 (2019)

In 2019 was er eindelijk een titelsponsor voor Haas: Rich Energy. Ondanks dat deze deal maar tot juli duurde, veranderde de auto er wel heel veel door. Het werd namelijk zwart en goud waar vooral gebruik van werd gemaakt. Het zorgde voor een complete afwijking van de liveries die het team eerst gebruikte en daarna zou gebruiken. Het bleef dus bij één seizoen, want de samenwerking met Rich Energy werd gedurende het seizoen al beëindigd. Het succes op de baan zelf was ook niet zo groot, want het team werd negende in het kampioenschap bij de constructeurs met 28 punten.

VF-20 (2020)

In 2020 was het dus weer terug bij af voor Haas, dat net zoals tijdens de eerste drie seizoenen geen titelsponsor had. Daardoor kwam ook het oude en vertrouwde patroon weer terug: zwart/wit/rood. Het was tevens het laatste seizoen met Grosjean en Magnussen als coureurs. Erg succesvol was het seizoen niet, aangezien het team maar drie punten scoorde en negende eindigde in het kampioenschap bij de constructeurs.

VF-21 (2021)

Met Mick Schumacher en Nikita Mazepin als coureurs en Uralkali als nieuwe titelsponsor was Haas klaar voor 2021 en de toekomst. Tenminste, dat dachten ze. Naast de bekende rode en witte kleuren maakte het zwart voor het merendeel plaats voor de kleur blauw, waardoor veel mensen de vergelijking maakten met de Russische vlag. Niet geheel toevallig, aangezien Uralkali een Russische titelsponsor was. Ook aan deze samenwerking kwam na één seizoen echter een einde, aangezien de oorlog in Oekraïne (dat door Rusland werd binnengevallen) daar Haas genoeg reden voor gaf. Daardoor kwam Haas weer zonder sponsor te zitten. Het seizoen 2021 leverde overigens nul punten op voor Haas. Een tiende plaats dus bij de constructeurs.

VF-22 (2022)

In 2022 ging het team het seizoen weer in zonder titelsponsor en met Schumacher en Magnussen als coureurs. Met 37 punten en een achtste plaats bij de constructeurs presteerde het team beter dan in 2021, iets wat niet erg lastig was. De livery voor het seizoen 2022 veranderde door het vertrek van Uralkali als titelsponsor wel iets, maar niet erg veel. De rode en witte kleuren waren nog steeds dominant, maar er was ook nog blauw terug te vinden op de auto van Haas. Dit is in 2023 wel anders.

VF-23 (2023)

In 2023 gaat het team anders heten dankzij titelsponsor MoneyGram, en daar hoort ook een nieuw logo en een nieuwe livery bij. De livery voor 2023 bestaat vooral uit de kleur zwart, een kleur die zeker aan de zijkanten erg dominant aanwezig is. Ook de zo bekende kleuren rood en wit zijn, zij het minder prominent, aanwezig op de auto waarmee Haas in 2023 consistent om de plekken in de top tien wil strijden.

