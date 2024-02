Lewis Hamilton heeft voor het seizoen 2025 een contract getekend bij Ferrari, waardoor hij na het seizoen 2024 Mercedes achter zich gaat laten. De Brit gaat bij de Italiaanse renstal behoorlijk wat verdienen en zou volgens de geruchten vanaf volgend jaar weer de bestbetaalde coureur zijn in F1.

De donderdag in F1 werd gedomineerd door Hamilton en Ferrari. F1-fans stonden op met het gerucht dat Hamilton vanaf 2025 voor Ferrari uit zou gaan komen en gingen naar bed met de bevestiging van zowel Ferrari als Mercedes. Hamilton had in 2023 nog een contract getekend bij Mercedes tot eind 2025, maar dit bleek met een optie te zijn. Daardoor kon Hamilton eind 2024 vertrekken, iets wat hij dus ook gaat doen. In 2024 zal hij nog voor Mercedes uit gaan komen, iets wat Carlos Sainz op zijn beurt bij Ferrari gaat doen. Vanaf 2025 gaat Hamilton in totaal echter een stuk meer verdienen dan welke F1-coureur dan ook.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Fans reageren met gemende gevoelens op nieuwe livery Haas

Salaris Hamilton

Volgens formu1a.uno zou Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, 100 miljoen dollar per jaar gaan verdienen bij Ferrari. Dit is inclusief zijn basissalaris, sponsorgeld, bonussen en nog veel meer inkomsten. Het zou een behoorlijke stap vooruit zijn voor Hamilton, die dit bij Mercedes namelijk niet kreeg en niet eens op een bonus kon rekenen vanwege de teleurstellende resultaten in 2023 en 2022.

Verdiensten Hamilton

Volgens Forbes, dat zich eind vorig jaar baseerde op documenten van de teams, juridische documenten en informatie vanuit de media aangevuld door gesprekken met bronnen, zou Hamilton bij Mercedes in 2023 55 miljoen dollar hebben verdiend. Qua basissalaris was hij daardoor in 2023 de bestbetaalde coureur, maar met bonussen erbij was dit Max Verstappen. Mocht de 100 miljoen dollar per jaar kloppen, dan gaat Hamilton bij Ferrari dus nog meer verdienen vanaf 2025. Bij de 55 miljoen van Forbes wordt dus wel alleen gekeken naar het basissalaris en eventuele bonussen (die de Brit in 2023 niet had), waardoor het verschil met sponsorgeld en andere inkomsten lager zal liggen dan 45 miljoen dollar (55 mil 2023, 100 mil 2024). Verstappen kan volgens Forbes zelfs met bonussen niet tippen aan de inkomsten van de Brit in 2025. Verstappen kwam volgens Forbes in 2023 namelijk uit op 70 miljoen dollar, vooral dankzij 25 miljoen dollar aan bonussen. De inkomsten van Verstappen zullen in 2024 en 2025 waarschijnlijk wel toenemen, maar aan het contract van Hamilton lijkt hij nog niet te kunnen tippen.