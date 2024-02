Vrijdag maakte Haas als tweede team haar livery voor het seizoen 2024 bekend. De fans hadden om social media vervolgens alle ruimte op te reageren en deden dit ook. Het leverde wisselende reacties op.

Nadat McLaren in januari al met een verrassende onthulling van de livery voor 2024 kwam, was Haas vrijdagmiddag het tweede team dat de kleurstelling voor aankomend seizoen openbaarde. Het team, dat in 2024 met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in actie gaat komen en met Ayao Komatsu een nieuwe teambaas heeft, had zo de ogen van de F1-wereld in ieder geval voor een middag op zich gericht.

Reacties op livery Haas 2024

De onthulling werd zonder al te veel spektakel gedaan, zoals Haas dat de afgelopen jaren ook al deed. Op de socials van het team werden de foto's geopenbaard, waarop te zien was dat de auto voor het merendeel weer uit wit, zwart en rood bestaat. De fans reageerden afwisselend op de nieuwe livery van het team.

No need for all the exposed Carbon. If we gonna finish last in the constructors let’s look good while doing it. — It’s Johnny Harbaugh (@HarbsBurner) February 2, 2024

The colors are better than last year and it doesn't look fast. This car will look nice at the back of the grid this new season. — Marcin Dymidiuk (@dymidiuk) February 2, 2024

Literally nothing different — wecoverse (@decoverse_) February 2, 2024

Looking neat - especially at the back of the grid 🤣 — E. Florin-Gabriel ✖️🇹🇩🇬🇧⚡️ (@EscaruFlorin) February 2, 2024

Looks amazing to me but HAAS always disappoints with its machine. I hope this is not the case this season. — Tarun Lochib (@tarunlochib) February 2, 2024

I miss the black and gold — Shane ❔ (@shane_lat) February 2, 2024