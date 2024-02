Donderdag kwam het gerucht naar buiten dat Lewis Hamilton een akkoord heeft bereikt en vanaf het seizoen 2025 uit gaat komen voor Ferrari. Als gevolg hiervan moet het personeel van Mercedes donderdagmiddag bijeen gaan komen.

Dit weet BBC Sport te melden. Om 14:00 uur lokale tijd (15:00 uur Nederlandse tijd) wordt het personeel verwacht bij een briefing met teambaas Toto Wolff en technisch directeur James Allison om het te hebben over het vertrek van Hamilton naar Ferrari. De kans is vrij groot dat het vertrek van de zevenvoudig wereldkampioen dan bekend zal worden gemaakt bij het personeel, waarna er ook naar de buitenwereld gecommuniceerd kan worden door zowel Ferrari als Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sky Sports bevestigt: Lewis Hamilton tekent contract bij Ferrari voor 2025

Hamilton naar Ferrari

De F1-wereld stond donderdagochtend op met het nieuws dat Hamilton in vergevorderde onderhandelingen zou zijn met Ferrari. Sinds het einde van het seizoen 2022, toen bij Hamilton wel bekend was dat Mercedes het in dit tijdperk enorm lastig zou krijgen om Red Bull Racing uit te dagen en een succesvol concept te vinden, waren er al geruchten over een overstap van Hamilton naar Ferrari. In 2023 werden deze geruchten intensiever, maar uiteindelijk tekende Hamilton in 2023 een nieuw contract bij Mercedes tot eind 2025. Hiermee leek de toekomst van de Brit duidelijk te zijn.

Situatie Sainz

De afgelopen weken, na de contractverlenging van Charles Leclerc bij Ferrari, werd bekend dat volgens geruchten de onderhandelingen met Carlos Sainz moeizaam verliepen. Ook de Spanjaard heeft een aflopend contract en staat volgens dezelfde geruchten in de belangstelling van onder meer Sauber en Audi, die vanaf 2026 samen gaan werken. Vervolgens werd het duidelijk dat de gesprekken tussen Sainz en Ferrari vast leken te zitten en zelfs niet meer vervolgd werden, waarna het gerucht over de komst van Hamilton vanaf 2025 al snel daar was. De Brit zal in 2024 echter nog wel uit gaan komen voor Mercedes, terwijl Sainz dat zal doen namens Ferrari. Dit kan, zo hebben we in het verleden al een paar keer gezien, nog wel eens bijzondere situaties op gaan leveren bij beide teams.