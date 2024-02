Lewis Hamilton en Ferrari hebben een akkoord bereikt over een contract vanaf het Formule 1-seizoen van 2025, zo meldt Sky Sports F1. Deze sensationele overstap kwam de laatste dagen in een stroomversnelling en zowel Hamilton als Ferrari wisten de onderhandelingen lange tijd achter gesloten deuren te houden.

De overstap van Hamilton naar Ferrari is misschien wel de grootste transfer die de Formule 1 de afgelopen jaren heeft gezien. De 39-jarige Hamilton rijdt al sinds het seizoen van 2013 voor Mercedes en was daar bijzonder succesvol. Maar liefst zes van zijn zeven wereldtitels wist hij te behalen in dienst van de Duitse renstal. Toen Hamilton recent een nieuwe overeenkomst tekende met Mercedes, leek het erop dat hij daar zijn carrière zou gaan afsluiten. Niets blijkt nu minder waar, want Hamilton heeft zijn krabbel gezet onder een verbintenis bij het iconische Ferrari, zo maakt Sky Sports F1 bekend.

Liefde Hamilton voor Ferrari was geen geheim

In het verleden heeft Hamilton al meermaals door laten schemeren Ferrari een warm hart toe te dragen. Hij zei ervan te dromen ooit eens het Ferrari-rood te mogen dragen. Het kwam er tot op heden echter nooit van, want in dienst van Mercedes was Hamilton dusdanig succesvol, dat er geen reden was om over te stappen. Dat hij nu alsnog, op 39-jarige leeftijd nota bene, de overstap maakt, lijkt de kers op de taart te worden voor de indrukwekkende loopbaan van Hamilton. Bij de Scuderia zal Hamilton ongetwijfeld een poging gaan doen om zijn prijzenkast nog een laatste keer verder uit te breiden, alvorens hij een keer zijn helm aan de wilgen hangt.