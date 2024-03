Bernie Collins, voormalig hoofd strategie van Aston Martin, is van mening dat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het lastig gaat krijgen in 2025 bij Ferrari, simpelweg omdat hij niet gewend is met een Ferrari-motor te rijden.

Toch zijn er nog meer redenen, zo weet Collins. In de podcast The Fast and the Curious zegt Collins dat duidelijk zichtbaar is dat Hamilton sinds begin 2022 niet meer tevreden is bij Mercedes. "Ik denk dat hij teleurgesteld is dat de auto niet is waar hij hoort te zijn, ondanks dat er grote veranderingen doorgevoerd werden. Hamilton heeft jarenlang aangegeven dat bepaalde dingen niet werkten en gepleit voor bepaalde veranderingen, maar vond nooit echt gehoor. Hij pushte hard voor veranderingen de afgelopen jaren en die kwamen maar heel langzaam. Hij voelt wat afstand tot het team."

Situatie bij Mercedes is veranderd

In het vorige tijdperk domineerde Mercedes de Formule 1, maar in het nieuwe tijdperk is het Red Bull Racing - en dan vooral Max Verstappen - dat domineert. Volgens Collins is dit een situatie die Hamilton niet gewend is en maakt hem dit oncomfortabel. De situatie bij Ferrari gaat echter wederom anders zijn. "Mercedes heeft hem altijd door dik en dun gesteund, ze deden alles om te laten gebeuren wat Lewis wilde dat er zou gebeuren. Dat gaat allemaal veranderen. Ik denk dat de stap naar Ferrari voor hem een grote uitdaging gaat zijn."

Waarom Hamilton het lastig krijgt

Collins legt vervolgens uit waarom het zelfs voor Hamilton een uitdagende stap is, waarbij ze aangeeft dat de Brit nog geen ervaring heeft met een Ferrari-motor. "Hij heeft nog nooit in een bolide met een Ferrari-motor gereden. De modi van de motoren verschillen en de teamethiek is anders. Ja, Fred is er ook, maar het wordt echt een hele andere omgeving." Hamilton maakt het seizoen 2024 af bij Mercedes en zal dan het team verlaten om in 2025 bij Ferrari op jacht te gaan naar zijn achtste titel in F1.

