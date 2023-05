Lars Leeftink

Amber Brantsen, sinds vorig jaar presentatrice bij Viaplay rondom de raceweekenden van de Formule 1, heeft op Instagram laten weten dat ze in verwachting is van haar tweede kind.

De kans is vrij groot dat ze, als gevolg hiervan, richting het einde van het seizoen wat raceweekenden gaat missen. Deze vragen en meer lijkt ze te beantwoorden onder haar post. De Nederlandse vertelt onder haar bericht onder meer dat ze in verwachting is en dat ze nog niet weet of het een jongetje of een meisje wordt. Ze gaat verder ook in op de vraag of ze races moet gaan missen, waarop ze zegt: "Helaas wel, want anders breek ik misschien mijn vliezen tijdens Q3 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi en dat moeten we niet hebben." Vervolgens kan ze op de vraag wat haar laatste raceweekend is nog niet antwoorden. "Dat weten we nog niet zeker."

Rechten Viaplay

Sinds 2022 heeft Viaplay de rechten van de Formule 1 in huis, iets wat tot nu toe door fans in Nederland met gemixte reacties is ontvangen. Ook de rechten van de Premier League, Bundesliga, darten en nog veel meer is sinds 2022 in handen van de streamingdienst. Nu moet Viaplay voor het einde van het seizoen dus op zoek naar een vervanger of vervangster voor Brantsen, die er vanaf het begin in 2022 al bij is om rondom alles sessies de presentatie te voorzien.