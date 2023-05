Lars Leeftink

2023 is nog niet het seizoen van Mercedes gebleken. Sterker nog: het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is sowieso nog niet in het voordeel van de Silver Arrows geweest. Toch heeft het team goed nieuws: er komt een flinke investering, waarmee het team de campus van Mercedes in Brackley kan gaan uitbreiden.

Toto Wolff vertelt wat meer over de investering in een statement van Mercedes. De teambaas van de Silver Arrows geeft aan dat de huidige faciliteiten niet groot genoeg meer zijn. "De Brackley-campus werd gebouwd om 350 mensen te huisvesten en vandaag de dag zitten we op 1250. De ontwikkeling van de campus in de afgelopen vijf jaar verliep in een verbazingwekkend tempo en het ziet er nu uit als een Formule 1-team met moderne state-of-the-art faciliteiten."

Uitbreiden campus

Ondanks dat de huidige campus modern genoeg is, komt er dus een uitbreiding. "We zijn van plan om de campus uit te breiden met meerdere nieuwe gebouwen en een campus in moderne stijl te creëren. We willen dat dit een eigen dorpje wordt, met alle voorzieningen en voordelen die je van een Silicon Valley-achtige omgeving mag verwachten." Bij de vernieuwingen horen onder meer vrijetijdsfaciliteiten, restaurants en marketinggebouwen. Daarnaast gaat de campus ook autovrij zijn en zal de infrastructuur verbeteren. In totaal zal het hele project 80 miljoen euro gaan kosten. De nieuwe gebouwen zullen tevens CO2-neutraal zijn.

Bouw campus

De focus ligt bij de bouw niet op het indruk maken op de buitenwereld. Wolff wil met Mercedes het beste voor zijn werknemers. "We doen dit allemaal voor onze mensen. We proberen niet één of andere architectuurprijs te winnen. Dit is niet iets wat sommige van onze concurrenten twintig jaar geleden deden, dat de nadruk op de architectuur ligt en je verdwaalt. Hier volgt vorm de functie, het is niet andersom."