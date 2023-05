Lars Leeftink

Maandag 22 mei 2023 15:43 - Laatste update: 15:45

Er zijn de laatste tijd veel geruchten omtrent de toekomst van Charles Leclerc, die al onder meer aan Mercedes en Red Bull werd gelinkt. Nu lijkt Ferrari er echter werk van te maken om deze geruchten de kop in te drukken. Gesprekken tussen beide partijen zouden een nieuw stadium in zijn gegaan.

Dit weet Formu1a.uno op maandag te melden. John Elkann, de CEO van Ferrari, is momenteel in het welbekende Maranello om met veel belangrijke personen vergaderingen te houden. De toekomst van Leclerc is vanzelfsprekend onderwerp van discussie tijdens deze vergaderingen. Sainz en Leclerc zouden vanuit Ferrari garantie hebben gekregen dat er grote namen worden aangesteld die het technische team moeten gaan versterken, nadat er de afgelopen tijd veel mensen zijn vertrokken. Dit zou de Monegask moeten overtuigen van het feit dat zijn toekomst bij Ferrari ligt en niet ergens anders.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes geeft 80 miljoen uit aan uitbreiden en moderniseren campus Brackley

Toekomst Leclerc

Het huidige contract van de Monegask loopt tot eind 2024. Dit, in combinatie met de matige prestaties van Ferrari in 2022 en vooral 2023 en de onzekere toekomst van Lewis Hamilton heeft er al vaak in 2023 voor gezorgd dat er over de toekomst van Leclerc bij de Italiaanse renstal wordt getwijfeld. Er zouden zelfs al gesprekken met Hamilton zijn geweest, terwijl Ferrari zelfs bereid zou zijn om 40 miljoen pond te betalen om de Brit naar Ferrari te halen. Naast gesprekken met Hamilton zou Elkann dus ook in gesprek zijn met Leclerc, waardoor de toekomst van een andere coureur wellicht meer in gevaar komt.

Toekomst Sainz

Daar waar een rijdersduo bestaande uit Leclerc en Hamilton op papier heel verleidelijk lijkt, zou je zeggen dat dit in de praktijk nooit kan werken. Toch is het gezien de huidige geruchten niet gek om te denken dat Ferrari dit wel als toekomstplan ziet. Mocht dit zo zijn, dan is Sainz degene die als verliezer aangewezen mag worden. De Spanjaard kan tot nu toe nog geen stabiele indruk maken en heeft net zoals Leclerc contract tot eind 2024. Gezien het feit dat de geruchten melden dat er zowel met Leclerc als Hamilton gesprekken zijn, maar niet met Sainz, moet de Spanjaard zich wellicht wel zorgen gaan maken over zijn toekomst.