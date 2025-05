Charles Leclerc blijft met gemengde gevoelens achter na zijn tweede plek in zijn thuisrace in Monaco. De Monegask had uiteraard op de overwinning gehoopt, maar had voorafgaand aan het weekend gedacht dat het al lastig zou worden om de top tien te halen. In de slotfase van de race hield Max Verstappen de top vier nog dicht bij elkaar. Hoewel Leclerc die 'hulp' opmerkte, slaagde hij er niet in om een weg te vinden langs winnaar Lando Norris.

Na afloop van de race legt Leclerc uit dat hij niet echt tevreden is met het resultaat, en dat er mogelijk meer in had gezeten. "Ik ben niet echt blij. Uiteindelijk hebben we de race gisteren natuurlijk al verloren. We hadden het gewoon beter moeten doen. Lando heeft het dit weekend beter gedaan en hij verdient de overwinning. Van mijn kant: vorig jaar ging mijn droom in vervulling, dit jaar helaas niet."

Goed weekend voor Ferrari

Toch is Leclerc realistisch, want Ferrari oogt de laatste weken niet bijzonder snel: "Maar als je alles bij elkaar optelt, dan is het eigenlijk al boven verwachting. Ik dacht dat het überhaupt al een enorme uitdaging zou worden om de top tien te halen. En nu zijn we tweede geworden, met een kleine achterstand op P1. Dus al met al is het een goed weekend geweest. Al had ik natuurlijk liever gewonnen."

'Hulp' van Verstappen

In de slotfase liep de top vier in op Verstappen, die nog altijd niet naar binnen was gegaan voor zijn tweede pitstop. Daardoor kon Leclerc in de DRS van Norris kruipen, maar inhalen bleek bijzonder lastig. "Die laatste ronden waren inderdaad interessant, want daarvoor was het eigenlijk behoorlijk saai. Ik moest een gaatje laten richting Lando, anders zou alles oververhit raken. Toen zag ik dat Max voor de long game ging en leek te wachten op een rode vlag. Dat hielp mij ergens ook wel, want daardoor kon ik wat meer druk op Lando zetten. Maar het was helaas niet genoeg," aldus Leclerc.

