Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Monaco

Maandag 22 mei 2023 12:24 - Laatste update: 13:33

Na het weekend waarin de Grand Prix van Emilia-Romagna werd geannuleerd, krijgen we aankomend weekend een heleboel racespektakel voorgeschoteld. Niet alleen vindt de Grand Prix van Monaco plaats, ook de Indy 500 wordt verreden. GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

Niet alleen het Formule 1-circus krijgt vervolg in Monte Carlo. Ook de Formule 3, Formule 2 en Porsche Supercup komen in actie in Monaco. Max Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, met een voorsprong van veertien punten op teamgenoot Sergio Pérez. Laatstgenoemde wist de editie van vorig jaar te winnen en Checo zal erop gebrand zijn om dat kunstje dit jaar te herhalen. Daarnaast is het ook tijd voor de 107e editie van de Indy 500 en daarin mag Rinus van Kalmthout beginnen vanaf de eerste startrij. Voor de liefhebber is er dit weekend een heleboel raceactie te zien.

F1 TV Pro

De streamingdienst van de Formule 1 zal dit weekend niet alleen de koningsklasse uitzenden, ook de Formule 3, Formule 2 en de Porsche Supercup komen aan bod.

Donderdag 25 mei 13:30 uur - 14:15 uur F3 vrije training Donderdag 25 mei 15:00 uur - 15:45 uur F2 vrije training Donderdag 25 mei 16:30 uur - 17:15 uur Porsche Supercup vrije training Vrijdag 26 mei 11:10 uur - 11:50 uur F3 kwalificatie Vrijdag 26 mei 13:30 uur - 14:30 uur F1 eerste vrije training Vrijdag 26 mei 15:10 uur - 15:50 uur F2 kwalificatie Vrijdag 26 mei 17:00 uur - 18:00 uur F1 tweede vrije training Vrijdag 26 mei 18:45 uur - 19:15 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 27 mei 11:00 uur - 11:45 uur F3 Sprintrace Zaterdag 27 mei 12:30 uur - 13:30 uur F1 derde vrije training Zaterdag 27 mei 14:15 uur - 15:05 uur F2 Sprintrace Zaterdag 27 mei 15:30 uur - 15:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie Zaterdag 27 mei 16:00 uur - 17:00 uur F1 kwalificatie Zaterdag 27 mei 17:00 uur - 17:30 uur Nabeschouwing kwalificatie Zondag 28 mei 08:00 uur - 08:50 uur F3 Hoofdrace Zondag 28 mei 09:40 uur - 10:45 uur F2 Hoofdrace Zondag 28 mei 11:55 uur - 12:30 uur Porsche Supercup Hoofdrace Zondag 28 mei 14:00 uur - 14:55 uur F1 voorbeschouwing Zondag 28 mei 15:00 uur - 17:00 uur Grand Prix van Monaco Zondag 28 mei 14:00 uur - 14:55 uur F1 nabeschouwing

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 26 mei 11:00 uur F3 kwalificatie Vrijdag 26 mei 13:20 uur F1 eerste vrije training Vrijdag 26 mei 15:00 uur F2 kwalificatie Vrijdag 26 mei 16:50 uur F1 tweede vrije training Vrijdag 26 mei 18:05 uur Studio Formule 1: Monaco Shakedown Vrijdag 26 mei 18:45 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 27 mei 09:40 uur DTM Oschersleben Race 1 Zaterdag 27 mei 10:50 uur F3 Sprintrace Zaterdag 27 mei 12:20 uur F1 derde vrije training Zaterdag 27 mei 14:10 uur F2 Sprintrace Zaterdag 27 mei 15:25 uur F1 kwalificatie Zondag 28 mei 08:10 uur F3 Hoofdrace Zondag 28 mei 09:45 uur F2 Hoofdrace Zondag 28 mei 13:20 uur Grand Prix van Monaco

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse geven, maar vooral de Indy 500 staat dit weekend centraal.

Vrijdag 26 mei 17:00 uur Indy500 - Carb Day Final Practice (Ziggo Racing) Vrijdag 26 mei 20:30 uur Indy500 - Carb Day Pit Stop Competition (Ziggo Racing) Vrijdag 26 mei 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Zaterdag 27 mei 17:30 uur Formule 1: GP van Monaco Kwalificatie (samenvatting) Zondag 28 mei 14:00 uur Ziggo Sport Race Café XXL Zondag 28 mei 17:00 uur Ziggo Sport Race Café XXL Zondag 28 mei 17:00 uur Indy500: 107th Running of the Indianapolis 500 (Ziggo Racing) Zondag 28 mei 18:35 uur Indy500: 107th Running of the Indianapolis 500 Zondag 28 mei 21:30 uur Ziggo Sport Race Café XXL

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Monaco nabespreken om 17:26 uur op NPO 1.