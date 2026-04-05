Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het nieuws van vandaag draait vooral om Ferrari. Zo zou Charles Leclerc buiten de Scuderia om zijn gegaan om eigen experts in te schakelen. Die doen naar verluidt extra onderzoek naar de Ferrari-power unit in een poging oplossingen te vinden voor het vermogenstekort ten opzichte van Mercedes. Kimi Antonelli heeft in een interview bevestigd dat Ferrari met motorupgrades mag komen vanwege het ADUO-reglement. Over de kampioenschapsleider werd ondertussen bekend dat Ferrari de kans had hem te tekenen, maar deze liet liggen. Daar betalen ze nu de prijs voor. Verder zijn er felle reacties uitgekomen naar aan leiding van een bericht vanuit de Britse media over Max Verstappen, onthult Mercedes waar ze bij de doorontwikkeling van de W17 op focussen tijdens deze lentestop, en blijkt Helmut Marko eigenlijk niet pensioen.

'Leclerc doet merkwaardige zet buiten Ferrari om, schakelt privéteam in voor onderzoek'

Charles Leclerc heeft een onafhankelijk team van technische experts samengesteld om de data van de Ferrari-power unit te analyseren, zo melden Italiaanse media. De Monegask, die momenteel bezig is aan zijn achtste seizoen bij de Scuderia en daar een rijdersduo vormt met Lewis Hamilton, laat naar verluidt de gegevens van de motor buiten de officiële kanalen van het team om onderzoeken. Ferrari heeft een duidelijk vermogenstekort ten opzichte van Mercedes, zo was tijdens de eerste drie Grands Prix van het seizoen 2026 te zien. Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die eigen experts inschakelt.

Ferrari maakt enorme inschattingsfout met Antonelli en betaalt nu de prijs

Ferrari heeft in het verleden een grote kans laten liggen om Kimi Antonelli aan de Scuderia te binden, zo is onthuld. Maurizio Arrivabene, de toenmalige teambaas, weigerde de Italiaanse coureur destijds op te nemen in het opleidingsprogramma van het team. Hij was van mening dat het talent nog te jong was om op dat moment als een serieus kandidaat te worden beschouwd. Hierdoor kwam de coureur uiteindelijk bij Mercedes terecht, een formatie die daar momenteel de vruchten van plukt. Lees hier het hele artikel over Ferrari die een kans met Kimi Antonelli is misgelopen.

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Max Verstappen maakte een teleurstellende F1 Grand Prix van Japan mee. Desondanks leek hij in de mediapen na afloop van de race toch best vrolijk. Daar schopte hij alleen per ongeluk een gat in een paal. De Britse media rapporteerden hierover en door het gebrek aan context werd de coureur van Red Bull Racing neergezet alsof hij zich niet had kunnen beheersen. Fans reageerden dan ook woest op social media. Lees hier het hele artikel over de felle reacties na een bericht in de Britse media.

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Het Formule 1-team van Mercedes heeft van het verbeteren van de starts een topprioriteit gemaakt. Hoewel de Zilverpijlen in alle vier de verreden races tot nu toe, inclusief de Sprint in China, de volledige eerste startrij wisten te bezetten, lukten het George Russell en Kimi Antonelli niet dit voordeel vast te houden. In totaal verloren de twee coureurs in de openingsronden 21 posities. Simone Resta, de adjunct technisch directeur van het team, erkent dat de startprocedure momenteel tekortschiet. "We weten dat het waarschijnlijk een van de, zo niet de zwakste prestatiekenmerken van onze auto op dit moment is", begint Resta in de Race Debrief van de Grand Prix van Japan. Hij benadrukt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing. Lees hier het hele artikel over de startprocedures bij Mercedes.

Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"

Volgens Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull Racing, is Helmut Marko achter de schermen nog altijd nauw betrokken bij de coureurs van de Formule 1-renstal evenals van het juniorprogramma. Hij stelt dat de inmiddels 82-jarige Oostenrijker, ondanks zijn officiële vertrek eind vorig jaar, nog altijd benaderbaar is voor advies en sturing. "Ik weet vrij zeker dat ze nog steeds met elkaar praten, misschien niet om zeven uur 's ochtends, maar wellicht iets later op de dag", aldus Mekies bij Beyond The Grid. Marko stond bekend om zijn zeer vroege telefoontjes. "Helmut is volledig open en beschikbaar voor ons gebleven. Ik praat met hem, zij praten met hem." Lees hier het hele artikel over de huidige rol van Helmut Marko.

Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'

Volgens Kimi Antonelli gaat Ferrari de komende periode een aanzienlijke stap vooruitzetten dankzij de nieuwe motorreglementen. De Mercedes-coureur bevestigt dat de Italiaanse renstal door de specifieke regelgeving van de FIA de mogelijkheid krijgt om de power unit verder te ontwikkelen en zo verder de aansluiting met de Zilverpijlen te vinden. "Ik weet dat er grote veranderingen aan zitten te komen, zoals de tegemoetkoming die aan Ferrari is toegekend, waardoor zij de motor mogen ontwikkelen", begon Antonelli tijdens een diepgaand interview met de Italiaanse tak van Sky Sports. Lees hier het hele artikel over de ADUO-reglementen en de tegemoetkoming voor Ferrari.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

