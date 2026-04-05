Ferrari heeft in het verleden een grote kans laten liggen om Kimi Antonelli aan de Scuderia te binden. Maurizio Arrivabene, de toenmalige teambaas, weigerde de Italiaanse coureur destijds op te nemen in het opleidingsprogramma van het team. Hij was van mening dat het talent nog te jong was om op dat moment als een serieus kandidaat te worden beschouwd. Hierdoor kwam de coureur uiteindelijk bij Mercedes terecht, een formatie die daar momenteel de vruchten van plukt.

De opmerkelijke gang van zaken rondom de vroege jaren van Antonelli is naar buiten gebracht door F1-journalist Mark Hughes bij The Race. Volgens Hughes had Massimo Rivola, die destijds de scepter zwaaide over de Ferrari Driver Academy, het talent wel degelijk scherp op de radar. Rivola was volledig overtuigd van de kwaliteiten van de jonge rijder en wilde hem graag aan de Italiaanse grootmacht verbinden, maar hij stuitte daarbij op een veto van de toenmalige teamleider.

Grote hype op jonge leeftijd

Volgens Hughes was het al vroeg overduidelijk dat de jonge Italiaan over uitzonderlijke capaciteiten beschikte. "Er was een enorme hype rond hem, zelfs al als elfjarige, zodanig dat Massimo Rivola, destijds directeur van Ferrari's opleidingsprogramma, geloofde dat hij 'dé speciale' voor de toekomst had gevonden", wordt er verteld. Rivola zag in hem dan ook een uniek talent voor de toekomst van het team uit Maranello.

Ondanks de sterke aanbeveling van de directeur van de academie, ging de overstap uiteindelijk niet door. Arrivabene, die tussen 2014 en 2019 de rol van teambaas vervulde bij Ferrari, zag het destijds niet zitten. Hughes legt uit hoe die beslissing tot stand kwam. "De aanbeveling van Rivola werd terzijde geschoven door de toenmalige teambaas van Ferrari, die vond dat Antonelli 'te jong' was om een serieus kandidaat te zijn", verklaart hij. Hierdoor liep Ferrari de kans mis om het talent zelf op te leiden.

Antonelli bij Mercedes

Na de afwijzing door Arrivabene vond Antonelli onderdak bij Mercedes. Dit gebeurde een jaar later in 2018. Die beslissing pakt inmiddels bijzonder goed uit voor de Zilverpijlen. Na drie wedstrijden in zijn tweede seizoen van de Formule 1 leidt hij het wereldkampioenschap dankzij overwinningen in China en Japan. Terwijl Mercedes geniet van de ontwikkeling van hun coureur, bevindt Arrivabene zich tegenwoordig als CEO in de voetbalwereld en staat Frédéric Vasseur inmiddels aan het roer als de huidige teambaas bij Ferrari.