Max Verstappen maakte een teleurstellende F1 Grand Prix van Japan mee. Desondanks leek hij in de mediapen na afloop van de race toch best vrolijk. Daar schopte hij alleen per ongeluk een gat in een paal. De Britse media rapporteerden hierover en het gebrek aan context heeft voor de nodige boze reacties gezorgd.

We hebben Verstappen nog niet vooraan het veld gezien gedurende de eerste drie weekenden van het Formule 1-seizoen 2026. Met de snelheid van de DM01-krachtbron van Red Bull Ford lijkt weinig mis, al zijn er wel hier en daar nog betrouwbaarheidsproblemen die opgelost moeten worden. De balans is echter ver te zoeken in het RB22-chassis en het constante onderstuur zorgt ervoor dat Verstappen niet de gewenste pace kan bereiken. De bolide van de viervoudig wereldkampioen is naar verluidt ook nog eens te zwaar. Daarnaast weten we dat de Limburger zelf ook totaal niet voorstander is van de huidige technische reglementen, waarbij batterijmanagement een veel grotere rol speelt.

Reacties op social media

Ondanks een kleurloze achtste positie op het circuit van Suzuka, stond Verstappen met een glimlach in de mediapen. Misschien was het omdat hij uitkeek naar deze lentestop en het feit dat hij binnenkort weer op de Nürburgring zal racen, maar hoe dan ook, vrolijk was hij wel. Terwijl hij de verschillende microfoons afging en af en toe moest wachten totdat een andere coureur klaar was, was Verstappen lekker aan het klungelen. Echter, hij schopte zachtjes tegen een paal waar vervolgens een gat in zat.

Britse media meldden dit zonder de context dat dit per ongeluk was gegaan of dat Verstappen het voor de lol had gedaan. Hierdoor werd hij neergezet alsof hij zich niet had kunnen beheersen. Fans reageerden dan ook woest op social media.

They want so bad to present him in a negative light instead of presenting the reality that he was joking around when this happened. Yall are real triggered he kicked that prick out of the media scrum huh? Typical British bullsh!t. 🤣 — LatentRift (@LatentRift) March 30, 2026

The British media are not beating the allegations if this is the no context headline we go for. Well, at least the mask is off. It's open season if you're a content creator. Fans are looking to migrate to you. Make some bank. — Hero for hire (@bedheadman) March 30, 2026

And you want drivers to respect you? Hahaha I hope they throw more journalists out — Margot (@margot81922) March 30, 2026

I love how y'all conveniently edited out the part of the photo which shows it's not a wall, it's a literal sheet of paper that would take literally a tap to break (which is what happened, if you watch the videos) pic.twitter.com/LRV3l39Sk5 — chanter3ll3 𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊 (@chanter3ll3) March 30, 2026

"Why does Max Verstappen kick journalists out?"



Exhibit 5710221941856^ — Raz R (@raz_rodgers) March 31, 2026

The video is explicit, there's no ill intent. Why does your narrative ignore the context? — Alexandra Guerrero (@aleguerreror) March 30, 2026

This is embarrassing, delete it — K. (@jalboyhzain) March 30, 2026

Gerelateerd