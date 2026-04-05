Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track

Headshot of Verstappen holding a Viaplay mic looking annoyed with the background of his RB22 on track — Foto: © IMAGO x GPFANS
7 reacties

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Max Verstappen maakte een teleurstellende F1 Grand Prix van Japan mee. Desondanks leek hij in de mediapen na afloop van de race toch best vrolijk. Daar schopte hij alleen per ongeluk een gat in een paal. De Britse media rapporteerden hierover en het gebrek aan context heeft voor de nodige boze reacties gezorgd.

We hebben Verstappen nog niet vooraan het veld gezien gedurende de eerste drie weekenden van het Formule 1-seizoen 2026. Met de snelheid van de DM01-krachtbron van Red Bull Ford lijkt weinig mis, al zijn er wel hier en daar nog betrouwbaarheidsproblemen die opgelost moeten worden. De balans is echter ver te zoeken in het RB22-chassis en het constante onderstuur zorgt ervoor dat Verstappen niet de gewenste pace kan bereiken. De bolide van de viervoudig wereldkampioen is naar verluidt ook nog eens te zwaar. Daarnaast weten we dat de Limburger zelf ook totaal niet voorstander is van de huidige technische reglementen, waarbij batterijmanagement een veel grotere rol speelt.

Reacties op social media

Ondanks een kleurloze achtste positie op het circuit van Suzuka, stond Verstappen met een glimlach in de mediapen. Misschien was het omdat hij uitkeek naar deze lentestop en het feit dat hij binnenkort weer op de Nürburgring zal racen, maar hoe dan ook, vrolijk was hij wel. Terwijl hij de verschillende microfoons afging en af en toe moest wachten totdat een andere coureur klaar was, was Verstappen lekker aan het klungelen. Echter, hij schopte zachtjes tegen een paal waar vervolgens een gat in zat.

Britse media meldden dit zonder de context dat dit per ongeluk was gegaan of dat Verstappen het voor de lol had gedaan. Hierdoor werd hij neergezet alsof hij zich niet had kunnen beheersen. Fans reageerden dan ook woest op social media.

Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
