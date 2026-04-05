'Leclerc doet merkwaardige zet buiten Ferrari om, schakelt privéteam in voor onderzoek'
Charles Leclerc heeft een onafhankelijk team van technische experts samengesteld om de data van de Ferrari-power unit te analyseren. De Monegask, die momenteel bezig is aan zijn achtste seizoen bij de Italiaanse renstal en daar een rijdersduo vormt met Lewis Hamilton, laat naar verluidt de gegevens van de motor buiten de officiële kanalen van het team om onderzoeken.
De beslissing van de coureur volgt op een seizoensstart waarin duidelijk is geworden dat de nieuwe SF-26-krachtbron van Ferrari tekortschiet. Uit technische analyses na de eerste drie races van dit jaar blijkt dat de motor, die volgens de nieuwe reglementen voor de helft op elektrische energie draait, kampt met een vermogenstekort ten opzichte van Mercedes. Daarnaast zijn er problemen met het energiemanagement op de rechte stukken. Om de software te optimaliseren, heeft Leclerc nu zelf externe consultants ingeschakeld.
Leclerc pluist details van krachtbron uit
Federico Albano, die bij FormulaPassion diepgaande analyses van telemetriegegevens deelt, licht de opmerkelijke stap van de Ferrari-coureur toe. "Voor zover ik weet, heeft hij een team georganiseerd om de data afzonderlijk te bestuderen en elk detail uit te pluizen. Het is een team bij hem thuis, en niet eens van Ferrari, dat elk detail van deze krachtbronnen doorneemt", vertelt de analist bij het Italiaanse platform.
Toewijding ondanks technische achterstand
Volgens Albano toont deze werkwijze de toewijding van de coureur aan, zeker gezien de aanhoudende technische achterstand van Ferrari. "Charles is nog jong en hij zou een goed excuus hebben om er moe van te zijn dat hij nooit de winnende auto heeft. Ik denk namelijk dat we het er allemaal over eens zijn dat hij het talent heeft om kampioen te worden. Dat hij in plaats daarvan kiest voor zo'n diepgaande analyse, vind ik buitengewoon serieus en professioneel", besluit hij.
