Max Verstappen and Dr. Helmut Marko

Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"

Max Verstappen and Dr. Helmut Marko — Foto: © IMAGO x GPFANS
Red Bull meldt dat Marko helemaal niet met pensioen is: "Voeren gesprekken met hem"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Laurent Mekies, teambaas bij Red Bull Racing, is Helmut Marko achter de schermen nog altijd nauw betrokken bij de coureurs van de Formule 1-renstal evenals van het juniorprogramma. Hij stelt dat de inmiddels 82-jarige Oostenrijker, ondanks zijn officiële vertrek eind vorig jaar, nog altijd benaderbaar is voor advies en sturing.

Marko zwaaide in december officieel af en ging met pensioen, nadat hij meer dan twintig jaar de leiding had over het succesvolle juniorprogramma van Red Bull. In die rol rapporteerde hij direct aan de top van moederbedrijf Red Bull GmbH en was hij verantwoordelijk voor de ontdekking van talenten als Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. Inmiddels heeft Guillaume Rocquelin de volledige verantwoordelijkheid over de talentenopleiding op zich genomen, maar de invloed van Marko is nog altijd voelbaar binnen de organisatie.

Marko is om de hoek als Red Bull hem nodig heeft

Hoewel de voormalig topadviseur niet langer bij elke Grand Prix op het circuit te vinden is, onderhoudt hij nog altijd contact met het huidige rijdersbestand. Mekies benadrukt dat de lijntjes kort zijn gebleven. "Ik weet vrij zeker dat ze nog steeds met elkaar praten, misschien niet om zeven uur 's ochtends, maar wellicht iets later op de dag", aldus de teambaas bij Beyond The Grid. Marko stond bekend om zijn zeer vroege telefoontjes. "Helmut is volledig open en beschikbaar voor ons gebleven. Ik praat met hem, zij praten met hem. Ik weet zeker dat we allemaal gesprekken met hem voeren en sturing van hem krijgen, ook al zie je hem niet meer op het circuit verschijnen."

Volgens Mekies is het onmogelijk om de impact van Marko zomaar uit te wissen. "Je kunt het hoofdstuk van Helmut, die dit juniorprogramma twee decennia lang met ongelooflijk succes heeft opgebouwd, niet zomaar afsluiten. We leven momenteel voort op zijn nalatenschap en, zoals ik al zei, hij is om de hoek als we hem nodig hebben."

Vertrek was ingrijpend moment voor Verstappen

Vooral voor Verstappen was het vertrek van Marko een ingrijpend moment. De viervoudig wereldkampioen omschreef de voormalig hoofdadviseur in het verleden al eens als een tweede vader. Toen Marko hem na de seizoensfinale in Abu Dhabi vorig jaar telefonisch inlichtte over zijn naderende afscheid, leverde dat een zeer emotioneel gesprek op. Eerder dit seizoen bevestigde Verstappen al dat hun persoonlijke band onveranderd sterk is en dat de twee nog regelmatig samen lunchen, waarbij de gesprekken tegenwoordig vaker over het leven buiten de Formule 1 gaan.

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Bizarre softwarefout Mercedes leidde tot gevaarlijk moment Russell in Japan

Formule 1 offert 'oude fans' op voor nieuwe doelgroep: "Ze hebben er gewoon schijt aan"

