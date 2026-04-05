Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Kimi Antonelli gaat Ferrari de komende periode een aanzienlijke stap vooruitzetten dankzij de nieuwe motorreglementen. De Mercedes-coureur bevestigt dat de Italiaanse renstal door de specifieke regelgeving van de FIA de mogelijkheid krijgt om de power unit verder te ontwikkelen en zo verder de aansluiting met de Zilverpijlen te vinden.

Hoewel het seizoen nog in een vroeg stadium verkeert, is inmiddels duidelijk dat de motor van Ferrari momenteel een vermogenstekort heeft ten opzichte van de Mercedes-krachtbron. De scharlakenrode bolides zouden nog steeds redelijk met Antonelli en George Russell mee kunnen komen, maar alleen dankzij hun goed ontworpen en ontwikkelde chassis. Om de prestaties tussen de verschillende fabrikanten meer in evenwicht te brengen, is dit jaar het ADUO-reglement geïntroduceerd door de FIA. Dit mechanisme biedt fabrikanten die meer dan twee procent achterlopen op de best presterende motor de kans om extra upgrades door te voeren.

Antonelli bevestigt tegemoetkoming voor Ferrari

Ferrari zou binnen deze marge vallen, en dus mag het team van Charles Leclerc en Lewis Hamilton de motor gedurende het seizoen blijven doorontwikkelen. Antonelli bevestigt dit in een diepgaand interview met de Italiaanse tak van Sky Sports en benadrukt in het gesprek dat dit een grote impact zal hebben op de krachtsverhoudingen op de grid. "Ik weet dat er grote veranderingen aan zitten te komen, zoals de tegemoetkoming die aan Ferrari is toegekend, waardoor zij de motor mogen ontwikkelen." Al vindt de eerste officiële evaluatie van het ADUO-systeem plaats na de Grand Prix van Miami, Ferrari zou voor de race in Florida al een software-upgrade in de pijplijn hebben om het energiemanagement van de elektrische motor efficiënter te maken.

Waarschuwing voor de rest van het veld

Antonelli, die eerder dit seizoen de races in China en Japan op zijn naam schreef, houdt dan ook serieus rekening met de concurrentie uit Maranello. De Mercedes-coureur ziet dat de basis bij Ferrari al erg sterk is. "Ze zullen zeker heel dichtbij komen, want hun auto is hoe dan ook snel." Dat het team nu de kans krijgt om ook het zwakste punt van de wagen aan te pakken, is volgens de huidige kampioenschapsleider een waarschuwing voor de rest van het veld. Met de geplande ontwikkelingen in het vooruitzicht verwacht hij een spannende strijd. "Als ze erin slagen om ook de motor te verbeteren, zullen ze nog dichterbij komen", besluit Antonelli.

