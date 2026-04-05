Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Australia, 2026

Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Australia, 2026
Mercedes onthult zwakste kenmerk van W17: "Werken hier met zeer hoge prioriteit aan"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het Formule 1-team van Mercedes heeft van het verbeteren van de starts een topprioriteit gemaakt. Hoewel de Zilverpijlen in alle vier de verreden races tot nu toe, inclusief de Sprint in China, de volledige eerste startrij wisten te bezetten, lukten het George Russell en Kimi Antonelli niet dit voordeel vast te houden. In totaal verloren de twee coureurs in de openingsronden 21 posities.

Simone Resta, de adjunct technisch directeur van het team, erkent dat de startprocedure momenteel tekortschiet. "We weten dat het waarschijnlijk een van de, zo niet de zwakste prestatiekenmerken van onze auto op dit moment is", begint Resta in de Race Debrief van de Grand Prix van Japan. Hij benadrukt dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan een oplossing. "We werken hier met een zeer hoge prioriteit aan om te proberen het voor de volgende races te verbeteren." De prestaties bij de start zijn nauw verbonden met de eigenschappen van de krachtbron. Waar concurrent Ferrari traditioneel bekendstaat om sterke starts, valt op dat ook McLaren beter van de lijn komt dan het fabrieksteam van Mercedes. Dit is opvallend, aangezien de renstal uit Woking gebruikmaakt van dezelfde Mercedes-krachtbron.

Focus op optimalisatie voor Miami

Resta is zich bewust van dit verschil met McLaren. "We weten bijvoorbeeld, kijkend naar de start van McLaren in Suzuka, dat onze krachtbron goed kan starten", geeft de Italiaan toe. Voor de aankomende Grand Prix in Miami hoopt het team stappen te zetten. Daarbij ligt de focus voornamelijk op softwarematige en procedurele optimalisaties rondom de koppeling, in plaats van grote wijzigingen aan de hardware. "We zullen ons best doen om onze prestaties op dit gebied voor Miami te verbeteren, en proberen ervoor te zorgen dat we elke positie die we in de kwalificatie kunnen winnen, op de beste manier kunnen verdedigen", vertelt hij.

Antonelli wijst naar zichzelf

Vooral bij kampioenschapsleider Antonelli verlopen de starts tot nu toe moeizamer dan bij zijn teamgenoot Russell. Hij zal de lentestop gebruiken om extra te trainen op het loslaten van de koppeling, nadat hij in Japan toegaf dat zijn slechte start daar "helemaal mijn schuld was". Hij is dan ook degene die de meeste posities verliest ten opzichte van Russell. Het waren er vijf in Australië, vier in de Sprint in China, één in de Grand Prix in China en opnieuw vijf in Japan. Bij Russell gaat het steeds om één of twee plekjes.

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap

