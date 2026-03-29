Het raceweekend in Japan loopt op zijn einde en er is een heleboel om over na te praten. De meest gelezen nieuwsberichten van vandaag hebben we dan ook voor je op een rijtje gezet, in een nieuwe editie van de GPFans Recap.

Vandaag wist Kimi Antonelli zijn tweede zege uit zijn carrière bij te schrijven en daarmee ook de leiding in het kampioenschap over te nemen. Max Verstappen heeft daarnaast openlijk zijn twijfels over de toekomst van zijn Formule 1-carrière besproken en de vakbond voor journalisten wil dat de FIA ingrijpt na de actie van de Nederlander in Japan. Dit is de GPFans Recap van zondag 29 maart.

'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'

Hoewel er nog niets in beton gegoten is, is het signaal bij de FIA ook binnengekomen dat de huidige power units voor flink wat gevaarlijke situaties beginnen te zorgen. F1-journalist Thomas Maher onthult dat ook de autobond begint te overwegen om de 50/50-verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektromotor aan te passen. Lezen wat de FIA van plan is? Klik hier!

Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

Kimi Antonelli heeft zijn pole position weten om te zetten in een overwinning tijdens de Grand Prix van Japan. De Italiaan kende een slechte start, maar wist zich uiteindelijk weer rap naar voren te rijden. Het podium werd op Suzuka compleet gemaakt door Oscar Piastri en Charles Leclerc. Max Verstappen kende een moeizame race, maar won wel wat plekken - hij finishte als achtste. Lezen hoe de Grote Prijs van Japan verliep? Klik hier!

Vakbond van journalisten eist FIA-gesprek na Verstappens actie in Japan

De Italiaanse Unie van Autojournalisten (UIGA) roept de FIA op om met hen in gesprek te gaan, nadat Max Verstappen donderdag in Japan een journalist de deur wees. De bond is bezorgd over de vijandige sfeer en verbale aanvallen richting journalisten. Alles lezen over wat de UIGA van plan is? Klik hier!

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Max Verstappen (28) heeft bevestigd dat de geruchten over zijn mogelijke afscheid uit de Formule 1 kloppen. Hij erkent dat hij speelt met de gedachte om er een punt achter te zetten. Verstappen vraagt zich af of het het nog "wel waard is" om langer in de F1-paddock te blijven en stelt dat hij wellicht liever bij zijn gezin is. Lezen wat Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Norris zeer sarcastisch over 2026-wagens: "Beste racen dat ik ooit heb gezien!"

Lando Norris reed op zondag een vrij anonieme en afwezige race en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep op het circuit van Suzuka. Na afloop van dat resultaat kan de wereldkampioen zijn onvrede over de huidige manier van racen niet verbergen in een uiterst sarcastisch interview met Viaplay. De hele uitspraak van Norris lezen? Klik hier!

