Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

Kimi Antonelli heeft zijn pole position weten om te zetten in een overwinning tijdens de Grand Prix van Japan. De Italiaan kende een slechte start, maar wist zich uiteindelijk weer rap naar voren te rijden. Het podium werd op Suzuka compleet gemaakt door Oscar Piastri en Charles Leclerc. Max Verstappen kende een moeizame race, maar won wel wat plekken - hij finishte als achtste.

De start op Suzuka werd met enkele minuten uitgesteld vanwege een zware crash eerder op de dag in de Porsche SuperCup. Toen het startsignaal eenmaal gegeven werd, was het Piastri die een uitstekende start kende en beide Mercedessen voorbij wist te steken. De McLaren nam de leiding over en zag hoe ook Leclerc aan de auto's van Russell en Antonelli voorbijging en aansloot op plek twee. Antonelli zakte helemaal terug naar plek zes, al wist hij wel weer snel een plek terug te veroveren ten koste van Hamilton. Verstappen kende op zijn beurt een prima start. Hij won al snel twee plekken en sloot aan bij de subtop, achter de Racing Bull van Lindblad.

Piastri vecht met Russell om de leiding, zware crash voor Bearman

In de beginfase van de race ontstond er voorin een dubbele groep. Russell vocht met Piastri om de leiding, terwijl Leclerc daarachter het groepje aanvoerde met Norris en Antonelli. Maar tot echt serieuze gevechten kwam het nauwelijks. Russell nam wel heel even de leiding over van Piastri, maar op het rechte stuk sloeg de Australiër - met meer batterij - terug. Verstappen was op dat moment opgeklommen naar plek acht, maar had moeite om het tempo van de heren voor hem te volgen. Kort daarna vonden de eerste pitstops plaats, waaronder die van Piastri, Leclerc en Norris, maar ook Russell - en die schoot zich hiermee onbewust in de voet. Want in ronde 22 ging het mis bij Bearman, die hard crashte en een safety car veroorzaakte.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Safety Car werkt in het nadeel van Russell

De safety car gaf meerdere coureurs, waaronder Verstappen, de gelegenheid een goedkope pitstop te maken. Russell was net naar binnen geweest en kreeg zodoende een flinke klap te verwerken met het oog op de mogelijke overwinning. De Brit moest aansluiten op de derde plaats, achter Antonelli en Piastri. Bij de herstart was het de Italiaan die het veld mocht aanvoeren en hij koos zijn moment goed. Hij behield de leiding, terwijl teamgenoot Russell nog een plek moest inleveren aan Hamilton. Verstappen zat op zijn beurt vast achter Gasly, op plek acht.

Antonelli wint Grand Prix op Suzuka, Verstappen finisht als achtste

Antonelli reed zich vervolgens in de daaropvolgende ronden los van de concurrentie en kon zich gaan richten op het thuisbrengen van zijn auto, om zo de overwinning te gaan claimen. Daarachter probeerde Russell nog een podiumplek af te snoepen van Leclerc, maar de Monegask verdedigde met succes. Zodoende won Antonelli de race en werd het podium compleet gemaakt door Piastri en Leclerc. Daarachter volgden Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen Lawson en Ocon.

De volledige uitslag van de Grand Prix van Japan! #F1 pic.twitter.com/6LbMIRUXDv — GPFans NL (@GPFansNL) March 29, 2026

