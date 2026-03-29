Max Verstappen (28) heeft bevestigd dat de geruchten over zijn mogelijke afscheid uit de Formule 1 kloppen. Hij erkent dat hij speelt met de gedachte om er een punt achter te zetten. Verstappen vraagt zich af of het het nog "wel waard is" om langer in de F1-paddock te blijven en stelt dat hij wellicht liever bij zijn gezin is.

Het lijkt met de dag aannemelijker te worden dat Verstappen er op korte termijn een punt achter zet in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur is totaal niet happy met de nieuwe reglementen en is het plezier in het racen volledig verloren. Volgens de Nederlander heeft dit niets te maken met het feit dat hij momenteel geen auto heeft om mee te doen om de podiumplekken en zeges. "Ik kan er makkelijk mee leven dat ik op P7 of P8 sta", zegt hij in een interview met BBC Radio 5. "Maar tegelijkertijd, als je op de zevende of achtste plaats staat en je niet geniet van de hele formule erachter, voelt dat niet natuurlijk aan voor een coureur."

Verstappen denkt na over afscheid van F1-paddock

Verstappen erkent dan ook dat hij inderdaad speelt met het idee om de Formule 1 op korte termijn te verlaten. Dit zei hij eerder in gesprek met Viaplay, na de race op Suzuka in Japan, ook al - maar hij bevestigt dit nog maar eens tegenover het Britse nieuwsmedium. Toen hem gevraagd werd of dit betekent dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt, antwoordde Verstappen onheilspellend: "Dat is wat ik zeg. Ik denk na over alles wat er binnen deze paddock gebeurt."

Verstappen overweegt meer tijd met gezin en vrienden door te brengen

Met vier wereldtitels op zak en nu ook een dochtertje thuis, heeft Verstappen eigenlijk alles waar hij ooit van droomde. "Privé ben ik heel blij", zo zegt hij dan ook. "Je wacht ook op 24 races. Deze keer zijn het er 22, maar normaal gesproken 24. En dan vraag je je af: is het het wel waard? Of geniet ik er misschien meer van om dan thuis bij mijn familie te zijn? Of om mijn vrienden vaker te zien als ik niet aan het sporten ben?"

Verstappen noemt huidige F1 "anti-rijplezier"

Met de huidige reglementen in de Formule 1 is het plezier bij Verstappen gewoon volledig weggeëbd, zo zegt hij. "Het is echt anti-rijplezier. En op een gegeven moment, ja, dan is het gewoon niet meer wat ik wil doen", aldus de 28-jarige Limburger.