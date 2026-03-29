Lando Norris heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de Grand Prix van Japan. Enerzijds spreekt hij van een zeer positieve dag voor zijn team, terwijl hij anderzijds aan alle kanten op zijn tong moet bijten om de huidige F1-regelmenten niet tot de grond toe af te branden. Daarmee staat hij schouder aan schouder met Max Verstappen.

Het was voor het eerst dit seizoen dat McLaren een Grand Prix met twee auto's wist te finishen. En dat deden ze met een mooi puntenaantal. Oscar Piastri finishte namelijk als tweede, terwijl Norris als vijfde over de streep kwam. Hiermee liep men dan ook in op Ferrari, die als derde [Leclerc, red.] en zesde [Hamilton, red.] werden afgevlagd. Over dat gegeven is Norris dan ook absoluut te spreken in Suzuka. "Het was een positieve dag voor het team, voor McLaren", zo zegt hij bij de pers na afloop. "We hebben veel punten gepakt met de tweede plek van Oscar. Mijn felicitaties aan hem. Ik haalde Lewis met nog twee ronden te gaan in. We hebben veel punten gepakt en lopen dus in op Ferrari."

Artikel gaat verder onder video

Norris sarcastisch over batterij in Japan

Norris vervolgt: "Dat is enigszins verrassend en heel positief voor ons. Het was een goede dag." Maar het bleef niet alleen bij positieve punten. In een ander interview, met ESPN, kreeg Norris de vraag of hij heeft genoten van de Grand Prix. "Pfff, je had niet met die vraag moeten beginnen...", zo reageerde hij. Want goede punten of niet, het rijden met de batterij vindt Norris nog steeds helemaal niets. En daarin steunt hij de kritiek van Verstappen, die bij Viaplay in gesprek was over de batterij toen Norris bij hem kwam staan. "Hij had ook al geen batterij", zo lachte Verstappen.

Als Norris vervolgens gevraagd wordt naar de batterij en zijn kijk daarop, zegt hij met een grijns: "Ik zou er zelf niks over durven zeggen dit jaar." Om vervolgens op sarcastische toon te vervolgen: "Dit was het beste racen dat ik ooit heb gezien."

