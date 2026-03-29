Max Verstappen (28) is inmiddels vier wereldtitels en vele miljoenen euro's rijker, maar dit soort zaken spelen geen rol in zijn beslissing voor de toekomst. Natuurlijk zijn een competitieve auto en een goed salaris een pré, maar Verstappen wil nu vooral een beslissing maken die gebaseerd is op passie en plezier, zo zegt hij.

Hij kwam op jonge leeftijd al in de koningsklasse van de autosport terecht en werkte zichzelf sindsdien omhoog richting de absolute top. Verstappen won meerdere wereldtitels en andere prijzen en streek in de loop der jaren een gigantisch salaris op. Toch zijn dit voor hem nu geen redenen om wel of niet in de Formule 1 actief te blijven. Verstappen wil natuurlijk graag een auto om mee te strijden om de overwinningen, maar hij wil vooral plezier hebben in het racen. En datzelfde geldt voor zijn bankrekening; hij zal er ongetwijfeld geen moeite mee hebben dat hij iedere dag een flink stuk rijker wordt, maar dit weegt voor hem niet op tegen het plezier dat hij momenteel moet inleveren.

Voor Verstappen draait het niet om geld, maar om passie

"Natuurlijk kun je ernaar kijken en er veel geld mee verdienen. Prima. Maar uiteindelijk draait het niet meer om geld, want dit is altijd al mijn passie geweest", zo vertelt Verstappen in gesprek met BBC Radio 5, kort na afloop van de Grand Prix van Japan op Suzuka. Volgens de Nederlander wilde hij als klein jochie al in de Formule 1 rijden en had dat destijds ook niks met het bijbehorende salaris te maken. "Als kind wilde ik dit al doen, en toen had ik geen idee wat ik zou bereiken en hoeveel geld je ermee zou verdienen. Daar denk je als kind ook nooit aan. En daar gaat het ook niet om", zo zegt hij.

Verstappen heeft op dit moment geen plezier in F1

Volgens Verstappen gaat het inmiddels vooral om het hebben van plezier. Wanneer je zoveel van huis weg bent en je gezin weinig ziet, moet het je wel iets opleveren, zo zegt hij. "Ik wil hier zijn om plezier te hebben, een geweldige tijd te beleven en te genieten. En op dit moment is dat niet echt het geval", aldus de Red Bull-coureur.