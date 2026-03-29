Max Verstappen at Suzuka

Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"

Max Verstappen at Suzuka — Foto: © IMAGO
2 reacties

Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Max Verstappen (28) is inmiddels vier wereldtitels en vele miljoenen euro's rijker, maar dit soort zaken spelen geen rol in zijn beslissing voor de toekomst. Natuurlijk zijn een competitieve auto en een goed salaris een pré, maar Verstappen wil nu vooral een beslissing maken die gebaseerd is op passie en plezier, zo zegt hij.

Hij kwam op jonge leeftijd al in de koningsklasse van de autosport terecht en werkte zichzelf sindsdien omhoog richting de absolute top. Verstappen won meerdere wereldtitels en andere prijzen en streek in de loop der jaren een gigantisch salaris op. Toch zijn dit voor hem nu geen redenen om wel of niet in de Formule 1 actief te blijven. Verstappen wil natuurlijk graag een auto om mee te strijden om de overwinningen, maar hij wil vooral plezier hebben in het racen. En datzelfde geldt voor zijn bankrekening; hij zal er ongetwijfeld geen moeite mee hebben dat hij iedere dag een flink stuk rijker wordt, maar dit weegt voor hem niet op tegen het plezier dat hij momenteel moet inleveren.

Voor Verstappen draait het niet om geld, maar om passie

"Natuurlijk kun je ernaar kijken en er veel geld mee verdienen. Prima. Maar uiteindelijk draait het niet meer om geld, want dit is altijd al mijn passie geweest", zo vertelt Verstappen in gesprek met BBC Radio 5, kort na afloop van de Grand Prix van Japan op Suzuka. Volgens de Nederlander wilde hij als klein jochie al in de Formule 1 rijden en had dat destijds ook niks met het bijbehorende salaris te maken. "Als kind wilde ik dit al doen, en toen had ik geen idee wat ik zou bereiken en hoeveel geld je ermee zou verdienen. Daar denk je als kind ook nooit aan. En daar gaat het ook niet om", zo zegt hij.

Verstappen heeft op dit moment geen plezier in F1

Volgens Verstappen gaat het inmiddels vooral om het hebben van plezier. Wanneer je zoveel van huis weg bent en je gezin weinig ziet, moet het je wel iets opleveren, zo zegt hij. "Ik wil hier zijn om plezier te hebben, een geweldige tijd te beleven en te genieten. En op dit moment is dat niet echt het geval", aldus de Red Bull-coureur.

Gerelateerd

Max Verstappen Grand Prix van Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

  • 1 uur geleden
  • 7
Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

Onboard-beelden laten zien: gefrustreerde Verstappen zwaait naar Gasly

  • Vandaag 10:11
  • 6
Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

  • Vandaag 08:43
  • 19
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

  • Gisteren 18:41
  • 8
Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

  • Gisteren 15:47
  • 10
Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

  • Gisteren 15:03
  • 8

Grand Prix van Japan

13:52
Verstappen wil niet in F1 blijven om zakken te vullen: "Draait niet om geld, maar om passie"
12:26
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"
11:28
Norris schaart zich achter Verstappen: "Pfff, je had niet met die vraag moeten beginnen"
10:36
Hamilton teleurgesteld na race in Japan: "Ik snap het echt niet"

Net binnen

14:16
Hamilton begrijpt niks van Ferrari: "Leclerc had meer vermogen"
14:02
Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"
13:36
Tim Coronel fileert FIA na statement: "Dit is precies hoe je een sport stukmaakt"
13:15
Mekies over teleurstellende achtste plaats Verstappen: "We hebben veel geleerd"
12:59
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden" Max Verstappen

Verstappen dient verzoek in bij FIA na horrorcrash Bearman: "Er moet ingegrepen worden"

22 minuten geleden 1
Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine Stand Formule 1

Stand Formule 1: Red Bull Racing verdwijnt achter Haas en Alpine

1 uur geleden
Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg" Max Verstappen

Verstappen bevestigt dat hij overweegt te stoppen met F1: "Dat is wat ik zeg"

1 uur geleden 7
Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen" Max Verstappen

Verstappen kan F1 niet meer serieus nemen en zwaait Gasly voorbij: "Ik probeer er om te lachen"

3 uur geleden 3
Ontdek het op Google Play
x