'FIA overweegt toch te gaan sleutelen aan motorverhoudingen'
Hoewel er nog niets in beton gegoten is, is het signaal bij de FIA ook binnengekomen dat de huidige power units voor flink wat gevaarlijke situaties beginnen te zorgen. F1-journalist Thomas Maher onthult dat ook de autobond begint te overwegen om de 50/50-verhouding tussen de verbrandingsmotor en elektromotor aan te passen.
Vanaf dit seizoen wordt de helft van het vermogen van de power unit opgewekt door de elektromotor. Het grote probleem heeft zich de afgelopen races ook al laten zien: het vermogen valt namelijk na enkele seconden weg. Dit zorgt voor grote snelheidsverschillen tussen de coureurs, waardoor het begrip ‘jojo-racen’ is ontstaan. Daarnaast was in Japan te zien dat dit ook kan uitmonden in een grote crash. Oliver Bearman reed zo'n 50 kilometer per uur harder dan voorligger Franco Colapinto, moest uitwijken via het gras en kwam met een klapper van zo'n 50G in de bandenstapels terecht.
FIA overweegt aanpassing
Maher meldt dat de FIA zich inmiddels achter de oren begint te krabben over het huidige reglement, waarbij de beslissing om naar een 50/50-verdeling te gaan in twijfel wordt getrokken. Op de korte termijn wordt er vooral gekeken naar de beperking van het gebruik van elektrische energie, terwijl er voor de lange termijn vooral naar de verhouding van het vermogen wordt gekeken.
Wel zijn er nog verschillen in het sentiment. Zo zijn het nu voornamelijk de coureurs die klagen over het nieuwe racen, terwijl de teams zich er vooralsnog buiten hebben gehouden. Ondanks die verschillende meningen lijkt het nu wel binnen te zijn gekomen dat er veranderingen nodig zijn.
