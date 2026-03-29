De Italiaanse Unie van Autojournalisten (UIGA) roept de FIA op om met hen in gesprek te gaan, nadat Max Verstappen donderdag in Japan een journalist de deur wees. De bond is bezorgd over de vijandige sfeer en verbale aanvallen richting journalisten.

Verstappen wilde afgelopen donderdag niet starten met zijn persmoment in de hospitality-unit van Red Bull Racing. Daarvoor moest namelijk eerst Giles Richards, journalist van The Guardian, zich uit de voeten maken. De Nederlander werd door hem in Abu Dhabi gevraagd naar het moment tussen George Russell en hem tijdens de wedstrijd in Barcelona, waar Verstappen een beuk uitdeelde en een straf kreeg. De Nederlander kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de titel, die naar Lando Norris ging, en miste vooral het respect van de desbetreffende journalist.

Artikel gaat verder onder video

UIGA wijst naar zorgelijke situatie door actie Verstappen

De UIGA wil dat de FIA ingrijpt na de actie van Verstappen. Zo stelt de vakbond dat de persvrijheid in de Formule 1 onder druk staat. "UIGA, de Italiaanse vakbond van autojournalisten, spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de recente incidenten die zich hebben voorgedaan tijdens het Formule 1-weekend in Suzuka, waarbij meerdere leden van de geaccrediteerde pers betrokken waren. Verbale aanvallen en een vijandige sfeer jegens journalisten en fotografen zijn onaanvaardbaar en ondermijnen de fundamentele principes van professioneel respect en persvrijheid", zo schrijft de organisatie op de eigen website.

Daarbij zou Verstappen met zijn actie de professionele reputatie in gevaar brengen: "Het incident met journalist Giles Richards, die het doelwit was van kritiek en persoonlijke aanvallen, benadrukt met name een zorgwekkende trend. De getuigenissen van de aanwezigen spreken een aantal wijdverspreide berichten tegen die de professionele reputatie van mediaprofessionals dreigen te schaden. Tegelijkertijd dreigen de spanningen tussen coureurs en fotografen te leiden tot steeds strengere beperkingen die het werk van de pers onevenredig hard treffen."

Gebrek aan respect praat wegsturen niet goed, volgens vakbond

Ook de vakbond erkent dat er wellicht een gebrek aan respect was, maar stelt dat dit geen reden mag zijn om een journalist te verwijderen: "Wederzijds respect is essentieel, maar het mag en kan het recht van de media om vrij en onafhankelijk te berichten niet beperken." Daarnaast roept de bond de FIA op tot actie: "Daarom roepen we de FIA op om met alle belanghebbenden, van mediavertegenwoordigers tot teams, in gesprek te gaan om verdere verslechtering van de arbeidsomstandigheden en de toegang tot informatie te voorkomen. Een vrije, gerespecteerde en beschermde pers is geen bijzaak, maar een essentiële pijler voor de transparantie en geloofwaardigheid van alle sporten, en zeker ook van de Formule 1."

