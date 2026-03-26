Verstappen veroorzaakt rel met journalist, FIA geeft geen DSQ aan illegale Mercedes | GPFans Recap

Vannacht gaat de F1 Grand Prix van Japan beginnen, nadat de mediadag plaatsvond vandaag het circuit van Suzuka. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent van alles wat er vandaag besproken is in Japan.

De eerste dag van de Grand Prix van Japan zit erop met de traditionele mediadag en op Suzuka werd het een bijzondere veelbewogen dag. Veel daarvan had te maken met Max Verstappen. Het gebeurde allemaal toen de Nederlander journalist Giles Richards signaleerde in zijn motorhome, waar Verstappen klaarblijkelijk nog een appeltje mee te schillen had. Hij weigerde om de mediasessie te beginnen alvorens de journalist in kwestie weg zou gaan. Iets dat natuurlijk voor de nodige commotie in de paddock zorgde. Ondertussen waren er ook nieuwtjes rondom de kwalificaties en rondom Mercedes.

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

De FIA heeft na overleg met de motorleveranciers en de Formule 1-teams een wijziging doorgevoerd voor de kwalificatie in Japan. Het orgaan hoopt hiermee dat de kwalificatie weer meer gaat lijken op hoe we die kennen, in plaats van wat we de afgelopen twee Grand Prix-weekenden hebben gezien. Lees hier het hele artikel over de gewijzigde kwalificaties.

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Een opmerkelijke actie van Max Verstappen op de donderdag in Japan. De Nederlander begon, net als de andere coureurs, aan zijn praatje voor de pers, maar wilde pas beginnen nadat The Guardian-journalist Giles Richards de zaal had verlaten. Op de mediadag in Japan blijkt dat Verstappen dat niet is vergeten. Zo weigerde hij te beginnen aan zijn praatje voor de pers totdat Richards de zaal had verlaten. "Ik begin pas als hij weg is", aldus de Nederlander. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en het voorval met de journalist.

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Het is een tijdje stil geweest over de compressieverhouding en het gedoe eromheen. De FIA had namelijk een maand geleden een nieuw meetmethode aangekondigd. Toto Wolff gaat er in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan toch weer op in. De Mercedes-teambaas geeft verrassend toe dat ze tóch aanpassingen moeten maken. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff.

FIA creëert opmerkelijke situatie: Mercedes geeft illegale auto toe maar DSQ blijft uit

Mercedes heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan zelf toegegeven dat er iets niet pluis was met de W17-bolide tijdens de afgelopen race in China. In plaats van dat de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ingrijpt en een straf uitdeelt, is het tevreden met de uitleg en wordt er verder niks meer mee gedaan - een onbegrijpelijke beslissing die grote gevolgen kan hebben. Lees hier het hele artikel over de opmerkelijke situatie.

Journalist reageert na wegsturen door Verstappen: "Belangrijkere problemen in de wereld"

Max Verstappen heeft op Suzuka voor een opmerkelijk incident gezorgd tijdens zijn mediamoment in aanloop naar de Grand Prix van Japan. De Red Bull-coureur weigerde te spreken zolang Giles Richards, correspondent van The Guardian, in de zaal aanwezig was. Hij reageert nu op zijn beurt op het bizarre moment. Lees hier het hele artikel over de reactie van de journalist.

