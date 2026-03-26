Mercedes heeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van Japan zelf toegegeven dat er iets niet pluis was met de W17-bolide tijdens de afgelopen race in China. In plaats van dat de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ingrijpt en een straf uitdeelt, is het tevreden met de uitleg en wordt er verder niks meer mee gedaan - een onbegrijpelijke beslissing die grote gevolgen kan hebben.

De 2026-auto's maken gebruik van actieve aerodynamica. De voorvleugel en de achtervleugel kunnen open- en dichtklappen, afhankelijk van de bepaalde modus. Bevindt een coureur zich in de bochten, dan staan de vleugels dicht om downforce te genereren. Bevindt een coureur zich op een recht stuk waar een zogeheten 'Straight Mode'-zone ligt, dan mogen de vleugels openklappen om de luchtweerstand te minimaliseren. Dat heeft een hogere topsnelheid tot gevolg.

Beelden laten technische overtreding duidelijk zien

De technische reglementen van dit seizoen bestaan uit maar liefst 259 A4'tjes. Een deel van de regels gaat uiteraard over de actieve aerodynamica. Volgens Artikel 3.10.10.o van sectie C moet een voorvleugel volledig van de 'rechte stuk'-modus naar de 'bochten'-modus of vice versa kunnen in maximaal 400 milliseconden. Ditzelfde geldt overigens ook voor de achtervleugel volgens Artikel 3.11.6.d.

Al snel had GPFans ontdekt dat de Mercedes-voorvleugel niet binnen 400 milliseconden sloot, maar dat deze er ongeveer 800 milliseconden over deed. Dat was vooral goed te zien bij Russell, toen hij zij-aan-zij ging met de Ferrari van Charles Leclerc in ronde 29 op het Shanghai International Circuit. Aangezien de voorvleugel van Mercedes dus niet voldoet aan de technische reglementen, zou je zeggen dat er wordt ingegrepen. Ferrari en McLaren hadden namelijk ook al bij de FIA aangeklopt om tekst en uitleg te eisen, terwijl het F1-circus afreisde naar Suzuka.

FIA tevreden met uitleg Mercedes

Mercedes legde in Japan uit dat de voorvleugel in China langzamer van de ene naar de andere modus ging, vanwege een rekenfoutje. De vleugels bewegen door een hydraulisch systeem in de auto, maar de Duitse formatie had de hydraulische druk die daarvoor nodig was, niet goed uitgerekend. De actieve voorvleugel had te weinig druk om op de juiste manier snel genoeg van de 'rechte stuk'-modus naar de 'bochten'-modus te gaan. De FIA heeft met Mercedes gediscussieerd over de kwestie en is tevreden met de uitleg die is gegeven.

Bij elke DSQ kun je beargumenteren dat het een rekenfoutje is

Er is nu dus een bizarre situatie gecreëerd waarbij Mercedes toegeeft dat de auto in Shanghai niet voldeed aan het technisch reglement en de FIA nu ook weet van de technische overtreding, maar er geen straf of überhaupt een formele waarschuwing wordt uitgedeeld. Normaal gesproken levert het breken van een technische regel automatisch een diskwalificatie op, niet alleen in de Formule 1 maar in alle autosporten. We zagen het zelfs vorige week nog bij Verstappen Racing op de Nürburgring.

De FIA schept hiermee een precedent waarbij er nu heel gemakkelijk gesjoemeld kan worden met de voorvleugel - wéér een grijs gebied in de reglementen dus. Dat Mercedes wegkomt met een technische overtreding en dus in feite een illegale auto door te zeggen dat het een 'rekenfoutje' was, is belachelijk.

McLaren liep vorig jaar in Las Vegas een dubbele diskwalificatie op, omdat de plank van de vloer te erg versleten was. Uiteindelijk kwam het neer op een 'rekenfoutje' van de rijhoogte. Lando Norris en Oscar Piastri werden gediskwalificeerd, en terecht, maar waar is de diskwalificatie van Mercedes nu dan?

Toen Esteban Ocon de Grand Prix van Hongarije won in 2021 in wisselvallige omstandigheden - de wedstrijd waarbij Lewis Hamilton als enige op de grid stond voor de staande herstart -, was Sebastian Vettel als tweede over de streep gekomen. Dat is iedereen vergeten, omdat de Aston Martin gediskwalificeerd werd. Vettel had niet genoeg brandstof meer in zijn auto, waardoor de FIA geen monster kon afnemen. Dit kwam door, u raadt het, een 'rekenfoutje'.

Een auto valt óf binnen óf buiten het technisch reglement. Het is óf legaal óf illegaal. Het is duidelijk onder welke categorie de Mercedes viel in China en dat de wagens van Kimi Antonelli en Russell vervolgens niet gediskwalificeerd werden, is eigenlijk heel opmerkelijk.

GPFans heeft de FIA benaderd voor een reactie.

Gerelateerd