Niet alleen Ferrari zou tekst en uitleg hebben geëist bij de FIA. Ook McLaren heeft naar verluidt aangeklopt bij de internationale autosportbond richting de F1 Grand Prix van Japan. Het draait allemaal om de controversiële voorvleugel van de Mercedes W17, de wagen van kampioenschapsleider George Russell en diens ploegmaatje Kimi Antonelli.

De 2026-auto's maken gebruik van actieve aerodynamica, waarbij de voor- en achtervleugel open en dicht kunnen klappen. In de bochten genereren de gesloten vleugels downforce en op de rechte stukken verminderen de geopende vleugels de luchtweerstand, wat een hogere topsnelheid als gevolg heeft. Hier zitten regels aan verbonden, waaronder Artikel 3.10.10.o van sectie C. Daarin staat dat de actieve aerodynamica er niet langer dan 400 milliseconde over mag doen om volledig van de ene modus naar de andere modus te gaan. De Mercedes lijkt zich hier niet aan te houden.

McLaren sluit zich aan bij Ferrari

Op beelden die meteen na de Grand Prix van China door GPFans werden gedeeld, is te zien dat de Mercedes-voorvleugel er 800 milliseconde over doet. Dit lijkt in twee fases te gebeuren. Eén fase waarbij de vleugel heel snel van helemaal open naar half dicht gaat en daarna een fase waarbij de vleugel relatief langzaam van half dicht naar helemaal dicht gaat. Vanwege deze twee fases zou Mercedes de sensor van de actieve aerodynamica misleiden om er langer dan 400 milliseconde over te kunnen doen om van modus te wisselen.

AutoRacer wist afgelopen dinsdag al te melden dat Ferrari naar de FIA is gegaan en met vragen zit over de voorvleugel van de Zilverpijlen. De Italiaanse tak van Motorsport.com kan nu echter melden dat Ferrari er niet alleen voor staat. Ook McLaren, dat zelfs power units afneemt van Mercedes, heeft naar verluidt bij de FIA aangeklopt om een uitleg te eisen.

