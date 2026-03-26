De FIA heeft na overleg met de motorleveranciers en de Formule 1-teams een wijziging doorgevoerd voor de kwalificatie in Japan. Het orgaan hoopt hiermee dat de kwalificatie weer meer gaat lijken op hoe we die kennen, in plaats van wat we de afgelopen twee Grand Prix-weekenden hebben gezien.

Door de introductie van de nieuwe power units in 2026 is een kwalificatieronde niet langer een rondje waarbij de coureurs vol op de limiet zitten. Zo kan die rijstijl anno 2026 namelijk juist tijdverlies opleveren. Met de nieuwe power units loont het om in enkele bochten langzamer te rijden, zodat de batterij wordt opgeladen en dat elektrische vermogen op de rechte stukken kan worden gebruikt.

Niveau van energieterugwinning wordt verlaagd

De FIA verlaagt voor dit weekend het niveau van energieterugwinning tijdens de kwalificatie. "Om ervoor te zorgen dat de beoogde balans tussen energie-inzet en de prestaties van de coureur behouden blijft, is de maximaal toegestane energieterugwinning voor de kwalificatie dit weekend verlaagd van 9,0 MJ naar 8,0 MJ", zo meldt het orgaan. Daarbij benadrukt het dat het vooral het spektakel, zoals we dat de afgelopen jaren tijdens de kwalificatie hebben gezien, wil behouden: "Deze aanpassing weerspiegelt feedback van coureurs en teams, die het belang hebben benadrukt van het behouden van de kwalificatie als een prestatie-uitdaging."

Niet gehandeld op kritiek, maar optimalisatie

Daarnaast onderstreept de autobond dat dit niet gebeurt vanwege klachten, maar omdat het orgaan voortdurend optimaliseert: "De FIA merkt op dat de eerste evenementen onder de reglementen van 2026 operationeel succesvol zijn verlopen, en deze gerichte verfijning maakt deel uit van het normale proces van optimalisatie naarmate het nieuwe regelgevingskader verder wordt gevalideerd onder realistische omstandigheden. De FIA blijft, samen met de F1-teams en fabrikanten van power units, werken aan verdere ontwikkelingen in energiebeheer, waarbij in de komende weken verdere besprekingen gepland staan."