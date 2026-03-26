Max Verstappen, China GP, 2026, generic

FIA voert wijziging door voor kwalificatie in Japan en komt met verklaring

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft na overleg met de motorleveranciers en de Formule 1-teams een wijziging doorgevoerd voor de kwalificatie in Japan. Het orgaan hoopt hiermee dat de kwalificatie weer meer gaat lijken op hoe we die kennen, in plaats van wat we de afgelopen twee Grand Prix-weekenden hebben gezien.

Door de introductie van de nieuwe power units in 2026 is een kwalificatieronde niet langer een rondje waarbij de coureurs vol op de limiet zitten. Zo kan die rijstijl anno 2026 namelijk juist tijdverlies opleveren. Met de nieuwe power units loont het om in enkele bochten langzamer te rijden, zodat de batterij wordt opgeladen en dat elektrische vermogen op de rechte stukken kan worden gebruikt.

Niveau van energieterugwinning wordt verlaagd

De FIA verlaagt voor dit weekend het niveau van energieterugwinning tijdens de kwalificatie. "Om ervoor te zorgen dat de beoogde balans tussen energie-inzet en de prestaties van de coureur behouden blijft, is de maximaal toegestane energieterugwinning voor de kwalificatie dit weekend verlaagd van 9,0 MJ naar 8,0 MJ", zo meldt het orgaan. Daarbij benadrukt het dat het vooral het spektakel, zoals we dat de afgelopen jaren tijdens de kwalificatie hebben gezien, wil behouden: "Deze aanpassing weerspiegelt feedback van coureurs en teams, die het belang hebben benadrukt van het behouden van de kwalificatie als een prestatie-uitdaging."

Niet gehandeld op kritiek, maar optimalisatie

Daarnaast onderstreept de autobond dat dit niet gebeurt vanwege klachten, maar omdat het orgaan voortdurend optimaliseert: "De FIA merkt op dat de eerste evenementen onder de reglementen van 2026 operationeel succesvol zijn verlopen, en deze gerichte verfijning maakt deel uit van het normale proces van optimalisatie naarmate het nieuwe regelgevingskader verder wordt gevalideerd onder realistische omstandigheden. De FIA blijft, samen met de F1-teams en fabrikanten van power units, werken aan verdere ontwikkelingen in energiebeheer, waarbij in de komende weken verdere besprekingen gepland staan."

FIA ziet niets verdachts bij voorvleugel Mercedes: team wijst naar rekenfoutje

Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan

Actie Verstappen levert gemengde reacties op: "Wat een verwend nest zeg"

Wolff bekent dan toch: 'Mercedes moet een aantal motoronderdelen herontwerpen'

Hamilton countert boze uitspraken Verstappen: "Dit is waar het in het racen om draait"

FIA verklaart Leclerc en Ferrari legaal na extra checks bij achtervleugel en elektrisch systeem

Andretti kan zich niet vinden in kritiek Verstappen: "Dat geldt voor iedereen"

Raakt Verstappen dit weekend in Japan een bijzonder indrukwekkende reeks kwijt?

'Newey blokkeert komst Horner als nieuwe teambaas Aston Martin'

Bizar tafereel op circuit Brazilië: zinkgat van twee meter breed brengt coureurs in gevaar

