Verstappen staat op zijn strepen en stuurt Engelse F1-journalist weg in Japan
Een opmerkelijke actie van Max Verstappen op de donderdag in Japan. De Nederlander begon, net als de andere coureurs, aan zijn praatje voor de pers, maar wilde pas beginnen nadat The Guardian-journalist Giles Richards de zaal had verlaten.
De Britse pers was de afgelopen jaren kritisch op Verstappen, al leek dat sentiment het afgelopen seizoen enigszins te kantelen. Desalniettemin was Verstappen in Japan duidelijk: hij was niet vergeten wat de journalist tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi van 2025 aan hem had voorgelegd. Verstappen wilde dan ook pas beginnen aan zijn mediadag zodra de journalist was vertrokken.
Momentje met Russell
Richards stelde tijdens het finaleweekend van 2025 dat Verstappen de titel op twee punten was misgelopen, omdat hij zijn hoofd er niet bij had in Spanje, toen hij een beuk uitdeelde aan George Russell. Verstappen liet vorig jaar al weten dat dit niet het geval was en dat de titel vooral op andere momenten door zijn vingers was geglipt. Toch vond de Engelse pers dit een interessante invalshoek en werd die meerdere keren aangehaald.
Op de mediadag in Japan blijkt dat Verstappen dat niet is vergeten. Zo weigerde hij te beginnen aan zijn praatje voor de pers totdat Richards de zaal had verlaten. "Ik begin pas als hij weg is", aldus de Nederlander.
