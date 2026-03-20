Mercedes lijkt dit seizoen de touwtjes stevig in handen te hebben, maar achter de schermen klinken geluiden dat de Duitse renstal nog niet eens het achterste van de tong heeft laten zien. Hoewel de W17 al dominant oogt, wordt er gemeld dat het team gebruikmaakt van een motorinstelling die verre van maximaal is, wat suggereert dat de Zilverpijlen aan het sandbaggen zijn om de concurrentie en de FIA niet onnodig wakker te schudden.

Kimi Antonelli en George Russell zouden rijden met een zogeheten mapping van 3.5 op een schaal van 5.0, meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Ondanks deze gereduceerde stand wist het team in de F1 Grand Prix van China een voorsprong van 25 seconden op te bouwen. Technische analyses wijzen uit dat de auto met deze instelling naar schatting 0,3 tot 0,4 seconden per ronde laat liggen ten opzichte van de maximale mapping 5.0. Het team zou deze behoudende tactiek hanteren om de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron te waarborgen en te voorkomen dat de FIA voortijdig ingrijpt met prestatiebeperkende maatregelen.

Artikel gaat verder onder video

Sector 3 toont de ware kracht van de Mercedes-motor

Vooral op de rechte stukken van het Shanghai International Circuit werd het verschil pijnlijk duidelijk voor de concurrentie. In de derde sector, die het lange rechte stuk van ruim een kilometer bevat, kon Russell tijden klokken die maar liefst 1,2 seconden sneller waren dan bijvoorbeeld die van Max Verstappen. Terwijl de W17 in de bochten nog vergelijkbare tijden noteerde met de Ferrari SF-26, zorgde de superieure energieterugwinning voor een onoverbrugbaar gat op de rechte stukken. Lando Norris gaf in Australië al aan dat het lijkt alsof Ferrari het beste chassis heeft ontwikkeld, maar dat de Mercedes-power unit achter de W17 veel beter is.

Related image

Dreiging van de party mode hangt boven de markt

De concurrentie houdt zijn hart vast voor het moment dat Mercedes besluit de party mode volledig open te draaien. Lewis Hamilton waarschuwde al dat Antonelli en Russell hier over lijken te beschikken. Tijdens de kwalificatie in Shanghai zou mapping 5.0 kortstondig zijn geactiveerd in Q3, wat direct resulteerde in een snelheidsvoordeel van iets meer dan 14 kilometer per uur op de rechte stukken. Zolang Mercedes met mapping 3.5 al dergelijke gaten slaat, lijkt het een kwestie van tijd voordat de rest van het veld definitief op grote achterstand wordt gezet, mits de betrouwbaarheid van de elektrische componenten van Mercedes standhoudt.

Mercedes zal de wagen momenteel niet alleen hebben teruggeschroefd om betrouwbaarheidsproblemen te voorkomen, maar ze willen er tegelijkertijd voor zorgen dat de FIA niet of in ieder geval minimaal ingrijpt. Via de ADUO-reglementen kunnen motorleveranciers die een bepaalde achterstand hebben op de beste power unit, elk kwartaal extra ontwikkelingstijd en -budget krijgen om het gat te dichten.