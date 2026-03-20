'Mercedes rijdt niet met maximale power unit-mapping': dit is waarom ze sandbaggen
Mercedes lijkt dit seizoen de touwtjes stevig in handen te hebben, maar achter de schermen klinken geluiden dat de Duitse renstal nog niet eens het achterste van de tong heeft laten zien. Hoewel de W17 al dominant oogt, wordt er gemeld dat het team gebruikmaakt van een motorinstelling die verre van maximaal is, wat suggereert dat de Zilverpijlen aan het sandbaggen zijn om de concurrentie en de FIA niet onnodig wakker te schudden.
Kimi Antonelli en George Russell zouden rijden met een zogeheten mapping van 3.5 op een schaal van 5.0, meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Ondanks deze gereduceerde stand wist het team in de F1 Grand Prix van China een voorsprong van 25 seconden op te bouwen. Technische analyses wijzen uit dat de auto met deze instelling naar schatting 0,3 tot 0,4 seconden per ronde laat liggen ten opzichte van de maximale mapping 5.0. Het team zou deze behoudende tactiek hanteren om de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron te waarborgen en te voorkomen dat de FIA voortijdig ingrijpt met prestatiebeperkende maatregelen.
Sector 3 toont de ware kracht van de Mercedes-motor
Vooral op de rechte stukken van het Shanghai International Circuit werd het verschil pijnlijk duidelijk voor de concurrentie. In de derde sector, die het lange rechte stuk van ruim een kilometer bevat, kon Russell tijden klokken die maar liefst 1,2 seconden sneller waren dan bijvoorbeeld die van Max Verstappen. Terwijl de W17 in de bochten nog vergelijkbare tijden noteerde met de Ferrari SF-26, zorgde de superieure energieterugwinning voor een onoverbrugbaar gat op de rechte stukken. Lando Norris gaf in Australië al aan dat het lijkt alsof Ferrari het beste chassis heeft ontwikkeld, maar dat de Mercedes-power unit achter de W17 veel beter is.
Dreiging van de party mode hangt boven de markt
De concurrentie houdt zijn hart vast voor het moment dat Mercedes besluit de party mode volledig open te draaien. Lewis Hamilton waarschuwde al dat Antonelli en Russell hier over lijken te beschikken. Tijdens de kwalificatie in Shanghai zou mapping 5.0 kortstondig zijn geactiveerd in Q3, wat direct resulteerde in een snelheidsvoordeel van iets meer dan 14 kilometer per uur op de rechte stukken. Zolang Mercedes met mapping 3.5 al dergelijke gaten slaat, lijkt het een kwestie van tijd voordat de rest van het veld definitief op grote achterstand wordt gezet, mits de betrouwbaarheid van de elektrische componenten van Mercedes standhoudt.
Mercedes zal de wagen momenteel niet alleen hebben teruggeschroefd om betrouwbaarheidsproblemen te voorkomen, maar ze willen er tegelijkertijd voor zorgen dat de FIA niet of in ieder geval minimaal ingrijpt. Via de ADUO-reglementen kunnen motorleveranciers die een bepaalde achterstand hebben op de beste power unit, elk kwartaal extra ontwikkelingstijd en -budget krijgen om het gat te dichten.
Aanbevolen door de redactie
Windsor loopt leeg over Formule 1-reglementen: 'Verstappen komt niet tot zijn recht'
Verstappen gewaarschuwd door voorzitter F1-rijdersbond: "Max moet oppassen"
Stelling: Verstappen gaat te ver in zijn keiharde kritiek op de Formule 1
Danner over Verstappen: "Hij komt over als een eerlijke kerel"
Wolff reageert fel op "totale onzin" van Red Bull: 'Wat Mekies toen tegen me zei...'
- 33 minuten geleden
Audi lanceert statement na geruchten over Newey en Wheatley
- 1 uur geleden
Verstappen begint aan Mercedes-avontuur: alles wat jij moet weten over de Nürburgring en NLS
- 1 uur geleden
Wolff slaat hard terug richting 'vermoeiende' concurrentie: "Verklikken bij de FIA..."
- 2 uur geleden
F1-coureurs sluiten zich aan bij Verstappen en zetten vraagtekens bij kwalificatie: "Echt pijnlijk"
- 2 uur geleden
VIDEO | Aston Martin reageert op geruchten, 'Liberty Media blij met F1'
- 3 uur geleden
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"
- 8 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart