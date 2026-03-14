Hamilton onthult geheim van voordeel Mercedes: 'Zo kunnen zij een enorme stap zetten'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Tijdens de seizoensopener in Australië evenals in de Sprint voor de F1 Grand Prix van China hebben we gezien dat Mercedes een veel groter gat kan slaan in de kwalificatie dan in de race. Lewis Hamilton heeft het geheim onthuld en zegt dat Mercedes een motorstand heeft teruggebracht met de nieuwe reglementen. De Ferrari-coureur vergelijkt het met de 'party mode'.

Russell heeft twee pole positions verdiend in de twee kwalificaties die we tot nu toe in 2026 hebben gehad. Als we Hamilton moeten geloven, komt er zo dadelijk in Shanghai gemakkelijk nog een derde bij voor Russell. Het verschil tussen Mercedes en de rest van het Formule 1-veld was acht tienden in Melbourne, en in de sprintkwalificatie in China was het meer dan zes tienden. Hamilton zegt dat Mercedes een soort 'party mode' gebruikt, zoals hij dat zelf bij de Zilverpijlen kon inzetten tussen 2014 en 2020. Dat was een motorstand met ultrahoge prestaties die alleen in Q3 werd gebruikt.

Party mode terug bij Mercedes?

"Ik zat heel, heel lang bij Mercedes, dus ik weet hoe het daar werkt", begon Hamilton bij de persconferentie na de Sprint. "In de kwalificatie hebben ze nog een motorstand waar ze naartoe kunnen. Het is een beetje zoals de 'party mode' van vroeger. Wanneer ze eenmaal Q2 hebben bereikt, dan kunnen ze dat aanzetten. Wij hebben niet wat het is wat zij wel hebben. In de race hebben ze die motorstand niet, al hebben ze over het algemeen alsnog een duidelijke voorsprong. Hoe dat komt, moeten we uitvogelen. Maar vanaf Q2 hebben zij dus iets om meer uit de motor te kunnen halen."

"Je ziet in Q1 dat we niet er niet ver vandaan zitten", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen. "En daarna zetten ze plotseling een enorme stap. Het gaat van een tiende in Q1 naar nog eens een halve seconde erbij in Q2, uit het niets. Het is echt een enorme stap.

Palmer wijst naar klassementsleider Russell: 'Hij is nu de beste coureur'

