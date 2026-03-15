Verstappen onthult welke F1-coureur met hem wil deelnemen aan GT3-race
Verstappen onthult welke F1-coureur met hem wil deelnemen aan GT3-race
Max Verstappen heeft zich na afloop van de Grand Prix van China lovend uitgelaten over Kimi Antonelli. De jonge Italiaan wist in Shanghai zijn allereerste overwinning in de Formule 1 te boeken, terwijl Verstappen zelf een moeizame middag kende die eindigde met een technisch mankement. Ondanks zijn eigen uitvalbeurt toonde de Nederlander zich sportief en uitte hij zijn bewondering voor de prestatie van de Mercedes-coureur. Dat liet hij weten in gesprek met Viaplay.
De overwinning van Antonelli markeert een historisch moment in de sport, zeker omdat de negentienjarige coureur dit weekend ook al de jongste polesitter ooit werd. Terwijl de Mercedes-coureur de race controleerde en met een voorsprong van ruim vijf seconden op teamgenoot George Russell over de streep kwam, moest Verstappen zijn Red Bull in de 46e ronde aan de kant zetten met een vermoedelijk koelprobleem. Het contrast tussen de dominante Mercedes en de kwakkelende RB22 was dit weekend groot, maar dat weerhield Verstappen er niet van om zijn collega te feliciteren.
Druk van de schouders
Volgens Verstappen is de eerste zege een mijlpaal die veel losmaakt bij een coureur. "Dat blijven hele mooie momenten. Ik ben heel blij voor hem en ik denk dat er ook druk van je schouders afvalt als je je eerste overwinning binnen hebt. Het zal ook zeker niet de laatste zijn", zo stelt de Limburger over het succes van de jonge Italiaan. De twee kunnen het buiten de baan uitstekend met elkaar vinden, wat eerder al bleek toen Verstappen het opnam voor Antonelli na online kritiek.
Samenwerking in de GT3
De goede verstandhouding tussen de twee rijders strekt zich verder uit dan alleen de Formule 1-paddock. Verstappen, die met zijn eigen team Verstappen.com Racing nauw samenwerkt met Mercedes-AMG in de GT3-wereld, onthult dat Antonelli grote interesse heeft in zijn projecten buiten de koningsklasse. "We kunnen goed met elkaar overweg. Als hij vragen heeft... Hij is ook heel enthousiast over het GT3-programma. Hij wil heel graag samen rijden", aldus Verstappen over de ambities van de Mercedes-junior.
Focus op de Formule 1
Hoewel een gezamenlijk optreden in een endurance-race een interessant toekomstscenario is, vindt Verstappen dat de prioriteit van Antonelli momenteel ergens anders moet liggen. Met de huidige dominantie van het team uit Brackley liggen er namelijk nog veel meer kansen in het verschiet. "Dat zien we wel in de toekomst. Hij moet zich nu hier op concentreren. Die auto gaat als een kogel, dus hij kan nu heel veel winnen hier. Daarna hebben we nog genoeg tijd om andere dingen te doen", zo besluit de Nederlander.
Moeilijke fase voor Red Bull
De lovende woorden voor Antonelli onderstrepen de huidige verhoudingen op de grid. Waar Antonelli momenteel tweede staat in het kampioenschap en beschikt over een auto die in kwalificatietrim onverslaanbaar lijkt, beleeft Verstappen een frustrerende fase. Hij omschreef het rijden in zijn huidige bolide eerder al als 'survival' door een gebrek aan grip en balans. Terwijl Antonelli geniet van zijn eerste succes, zal Verstappen hopen dat zijn team snel oplossingen vindt voor de technische problemen die hem in China de das omdeden.
