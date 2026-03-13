close global

Max Verstappen, Alexander Albon and Gabriel Bortoleto

FIA ziet "ernstige veiligheidsovertreding" en roept F1-coureur op het matje in China

Max Verstappen, Alexander Albon and Gabriel Bortoleto — Foto: © IMAGO
3 reacties

FIA ziet "ernstige veiligheidsovertreding" en roept F1-coureur op het matje in China

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en internationale groei van GPFans NL.

Alexander Albon is vandaag goed weggekomen na een incident tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van China. De Williams-coureur moest zich bij de stewards melden vanwege een "ernstige veiligheidsovertreding" tijdens de proefstarts aan het einde van de sessie. Hoewel het vergrijp als serieus werd bestempeld, bleef een zware straf uit, omdat Albon zelf alles in het werk stelde om zijn fout te herstellen.

Het incident vond plaats op het asfalt van Shanghai, waar Albon een proefstart uitvoerde terwijl Kimi Antonelli nog direct voor hem stilstond aan dezelfde kant van de grid. Dit is een directe schending van de sportieve reglementen, die dit jaar zijn aangescherpt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Albon gaf eerlijk toe dat hij de acties van de Mercedes-jongeling "verkeerd had ingeschat", zo stelt de coureur. Hij verwachtte dat Antonelli zijn start al zou hebben gemaakt op het moment dat hijzelf zijn Williams in gereedheid bracht voor de lancering.

Stewards mild vanwege snelle reactie Albon

De stewards hebben de videobeelden en telemetriegegevens uitgebreid bestudeerd voordat zij tot een oordeel kwamen. Uit de data bleek dat Albon onmiddellijk op de rem trapte zodra hij zijn fout besefte. Dit, in combinatie met de complexiteit van de nieuwe startprocedures die dit seizoen zijn geïntroduceerd, zorgde ervoor dat de stewards besloten het bij een waarschuwing te houden. Het is voor Albon zijn eerste reprimande van dit kalenderjaar.

Complexiteit van de nieuwe procedures

De nieuwe hybride motoren die dit jaar hun intrede hebben gedaan, zorgen voor een aanzienlijk langere voorbereidingstijd op de grid. Waar een coureur voorheen in ongeveer twee seconden klaar was voor een proefstart, neemt de volledige sequentie nu zo'n twintig seconden in beslag. Dit is nodig om de turbo's op te spinnen en de batterijen in de juiste laadstatus te krijgen. Teambaas James Vowles benadrukte dat de nieuwe reglementen een "enorme leercurve met zich meebrengen" voor de coureurs.

Williams accepteert het oordeel van de FIA

Vowles liet weten dat het team de reprimande accepteert en wees op de technische uitdagingen waar de rijders momenteel mee te maken hebben. Albon zelf gaf aan dat hij "verrast werd door hoe lang Antonelli op de grid bleef staan", maar Williams prees de stewards voor het meewegen van de technische verzachtende omstandigheden. Terwijl Antonelli de tweede tijd noteerde in de training, kende Albon een lastigere start van het weekend met een zestiende positie, ruim tweeënhalve seconde achter de kop.

Tijdschema GP China 2026 (Europe/Amsterdam)
Dag Sessie Tijd (NL)
Vrijdag 13 maart Vrije Training 1 04:30 - 05:30
Vrijdag 13 maart Sprint Kwalificatie 08:30 - 09:14
Zaterdag 14 maart Sprintrace 04:00 - 05:00
Zaterdag 14 maart Kwalificatie 08:00 - 09:00
Zondag 15 maart Grand Prix 08:00

Vind jij een reprimande een passende straf voor een ‘ernstige veiligheidsovertreding’?

47 stemmen

F1-nieuws

