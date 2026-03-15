Toto Wolff

Wolff weet waar probleem Red Bull zit: "Zelfs Max zal dat erkennen"

Toto Wolff — Foto: © GPFans x IMAGO
Wolff weet waar probleem Red Bull zit: "Zelfs Max zal dat erkennen"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Toto Wolff heeft zijn licht laten schijnen over de situatie van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Er klonk vanuit de mond van de Nederlander in China wederom veel kritiek op de 2026-regels - en Wolff snapt dat wel. Maar de Oostenrijker stelt ook dat het probleem voornamelijk bij Red Bull ligt.

Verstappen begon - na het wegvallen van de twee McLaren's voor z'n neus - als zesde aan de Grand Prix op het Shanghai International Circuit. Een cadeautje zo vlak voor de race, zou je denken. Niets bleek minder waar, want Verstappen kwam wederom totaal niet weg bij de start en werd door vrijwel hele veld voorbij gereden. Net als in Melbourne mocht hij van achteruit zich weer een weg naar voren proberen te banen. Dit lukte aardig, maar eenmaal weer terug op plek zes gaf zijn auto de geest. Al met al werd het een rampweekend voor de Limburger. Na afloop was Verstappen dan ook weer bijzonder kritisch op de Formule 1. Wolff kan het ergens wel begrijpen, maar stelt ook dat met name Red Bull zelf werk aan de winkel heeft.

Wolff snapt issue Verstappen maar wijst naar Red Bull

Wolff snapt dat de huidige manier van hoe Verstappen moet racen niet strookt met zijn persoonlijkheid. "Het is duidelijk dat een kwalificatieronde waarin je gas terug moet nemen en de auto moet laten uitrollen, moeilijk te verteren is voor een coureur als Max, die altijd in de aanval gaat", zo wordt Wolff geciteerd door Crash.net. Maar volgens de Mercedes-teamchef is dit een probleem dat met name aan de kant van Red Bull ligt en niet zozeer bij de nieuwe reglementen. "Ik zou zeggen dat het meer een auto specifiek probleem is, daardoor wordt het probleem vergroot", zo zegt de Oostenrijker.

Objectieve Verstappen zou GP China als "interessant" omschrijven

En Wolff denkt dat als Verstappen eerlijk en object de race moet beoordelen, hij ook tot de conclusie zal komen dat het vermakelijk is voor de fans. "Als je het op tv of een scherm bekijkt, zou zelfs Max zeggen dat het een interessante race was vooraan", zo zegt Wolff.

Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

Wolff schrikt van wat hij bij Verstappen ziet: "Hij zit echt in een horrorshow"

  • Vandaag 13:47
Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'

Alonso schaart zich achter tirade van Verstappen: 'F1 heeft slechts denkbare show neergezet'

Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"

Verstappen lanceert tirade na opmerkingen Russell en Hamilton: "Ik geef wél om het racen!"

Verstappen komt met "hele lijst" aan fouten bij Red Bull: "Auto voelt totaal niet goed"

Verstappen komt met "hele lijst" aan fouten bij Red Bull: "Auto voelt totaal niet goed"

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Mercedes legaal verklaard na dubbelzege GP China en controles bij de FIA

Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'

Verstappen spreekt klare taal: 'Ik spreek namens alle coureurs, behalve...'

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van China

Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden Red Bull Racing

Social media wil contract Verstappen bij Red Bull Racing laten ontbinden

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval" Kimi Antonelli

19-jarige Antonelli in tranen na eerste F1-overwinning: "Ik gaf mezelf een hartaanval"

Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli F1 GP China

Drama voltrekt zich voor Verstappen in China bij overwinning Antonelli

