Wolff weet waar probleem Red Bull zit: "Zelfs Max zal dat erkennen"
Toto Wolff heeft zijn licht laten schijnen over de situatie van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Er klonk vanuit de mond van de Nederlander in China wederom veel kritiek op de 2026-regels - en Wolff snapt dat wel. Maar de Oostenrijker stelt ook dat het probleem voornamelijk bij Red Bull ligt.
Verstappen begon - na het wegvallen van de twee McLaren's voor z'n neus - als zesde aan de Grand Prix op het Shanghai International Circuit. Een cadeautje zo vlak voor de race, zou je denken. Niets bleek minder waar, want Verstappen kwam wederom totaal niet weg bij de start en werd door vrijwel hele veld voorbij gereden. Net als in Melbourne mocht hij van achteruit zich weer een weg naar voren proberen te banen. Dit lukte aardig, maar eenmaal weer terug op plek zes gaf zijn auto de geest. Al met al werd het een rampweekend voor de Limburger. Na afloop was Verstappen dan ook weer bijzonder kritisch op de Formule 1. Wolff kan het ergens wel begrijpen, maar stelt ook dat met name Red Bull zelf werk aan de winkel heeft.
Wolff snapt issue Verstappen maar wijst naar Red Bull
Wolff snapt dat de huidige manier van hoe Verstappen moet racen niet strookt met zijn persoonlijkheid. "Het is duidelijk dat een kwalificatieronde waarin je gas terug moet nemen en de auto moet laten uitrollen, moeilijk te verteren is voor een coureur als Max, die altijd in de aanval gaat", zo wordt Wolff geciteerd door Crash.net. Maar volgens de Mercedes-teamchef is dit een probleem dat met name aan de kant van Red Bull ligt en niet zozeer bij de nieuwe reglementen. "Ik zou zeggen dat het meer een auto specifiek probleem is, daardoor wordt het probleem vergroot", zo zegt de Oostenrijker.
Objectieve Verstappen zou GP China als "interessant" omschrijven
En Wolff denkt dat als Verstappen eerlijk en object de race moet beoordelen, hij ook tot de conclusie zal komen dat het vermakelijk is voor de fans. "Als je het op tv of een scherm bekijkt, zou zelfs Max zeggen dat het een interessante race was vooraan", zo zegt Wolff.
