'Mercedes hield informatie achter', Red Bull last onderzoek in na probleem Verstappen | GPFans Recap

We zijn nog maar twee dagen verwijderd van de mediadag voor de tweede ronde van de Formule 1, de Grand Prix van China. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het F1-seizoen van 2026 is nog maar net écht begonnen, maar er zijn al genoeg controversiële situaties ontstaan. Zo beschuldigen klantenteams Mercedes ervan dat er informatie over de power unit is achtergehouden. George Russell, die afgelopen zondag in Australië, is ondertussen ook met kritiek gekomen op de 2026-reglementen. De boardradio van Isack Hadjar toont de problemen die al naar boven kwamen, voordat de motor de geest gaf, maar ook de wagen van Max Verstappen werd geplaagd door kinderziektes. Red Bull gaat daarom onderzoek doen. Verder zou BYD interesse tonen in de autosport, en mogelijk zelfs de koningsklasse, en wordt de F1-kalender 'gegijzeld' door Saoedi-Arabië.

Klantenteams Mercedes balen van gebrekkige informatie: "Dit de eerste keer"

De FIA heeft reglementair vastgesteld dat klantenteams niet mogen worden achtergesteld. Daarbij geldt dat een motorfabrikant altijd de nieuwste versie van de power unit moet leveren aan de klantenteams, zodat ook zij een volwaardig product in bezit hebben. Toch kan er nog wel verschil zitten in software, maar ook dat mag niet te groot zijn. Wel kan Mercedes natuurlijk op iets meer informatie leunen, omdat het de power unit zelf ontwikkelt en daardoor altijd een stap eerder is dan de klantenteams. James Vowles van Williams en Andrea Stella van McLaren zijn niet te spreken over het gebrek aan informatie vanuit Mercedes over de 2026-krachtbron. Lees hier het hele artikel over bonje tussen Mercedes en diens klantenteams.

Boordradio-gesprek Hadjar onthult Red Bull-drama in Melbourne: dít ging er mis

Isack Hadjar maakte in Melbourne zijn officiële debuut voor Red Bull Racing tijdens een raceweekend. En dit deed hij zeker niet onverdienstelijk. De Frans-Algerijnse coureur reed een fantastische kwalificatie, waarin hij zijn RB22 achter de beide Mercedessen wist te positioneren. Na afloop van de kwalificatie liet Hadjar weten bij de start op zondag een poging te willen doen om George Russell en Kimi Antonelli te verschalken. Maar deze kans kreeg hij niet. Al vanaf de start speelde problemen met de motor hem parten, zo blijkt uit het boordradio-gesprek tussen Hadjar en zijn engineer Richard Wood. Lees hier het hele artikel over de opgeblazen Ford-motor bij Isack Hadjar.

'Saoedi-Arabië 'gijzelt' de Formule 1 en daarom worden Grands Prix niet afgeblazen'

De oorlog in het Midden-Oosten is nog steeds in volle gang en zowel de Verenigde Staten, Israël als Iran lijken op korte termijn niet te gaan stoppen. Het Formule 1-circus moet officieel gezien binnen enkele weken afreizen naar deze oorlogsregio, omdat daar de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië op het programma staan. De laatste dagen klinken er hardnekkige geruchten dat deze twee races geannuleerd gaan worden, maar vandaag werd bekend dat de organisatie in Saoedi-Arabië haar hakken in het zand zet. De organisatie aldaar is vastberaden haar plek op de kalender te behouden. Lees hier het hele artikel over het gedoe rondom de mogelijke annulering van Saoedi-Arabië.

Mekies geeft na Australië problemen toe bij Verstappen: "Hier zijn we door overvallen"

Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, heeft toegegeven dat het team zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de batterijproblemen tijdens de F1 Grand Prix van Australië. Zowel Max Verstappen als Isack Hadjar kampten bij de start met een nagenoeg lege batterij, wat grote gevolgen had voor hun prestaties in de openingsfase van de seizoensopener. Volgens Mekies werd het team verrast door de complexe procedures rondom het energiemanagement. "Het is onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat we in die situatie terechtkomen. We zijn overvallen door enkele beperkingen in de manier waarop je de batterij kunt opladen en gebruiken in de formatieronde", zo begon de Fransman met een verklaring, geciteerd door Autosport. Lees hier het hele artikel over het onvermijdelijke crisisberaad over de problemen bij Max Verstappen in Melbourne.

Nieuwe grootmacht in F1? 'Miljardenbedrijf dat Tesla versloeg onderzoekt intrede'

BYD (Build Your Dreams) onderzoekt momenteel verschillende opties om toe te treden tot de competitieve wereld van de autosport. De Chinese fabrikant is Tesla gepasseerd als de grootste verkoper van elektrische voertuigen ter wereld en zou nu kijken naar zowel de Formule 1 als het endurance-racen, in een poging om de wereldwijde aantrekkingskracht van het merk te vergroten. Volgens Bloomberg is de interesse gewekt door de snelle groei van het bedrijf buiten de thuismarkt en de voortdurende verschuiving binnen de racerij naar hybridemotoren. Lees hier het hele artikel over de mogelijke intrede van BYD.

Russell wil FIA-regelwijziging ondanks dominantie Mercedes: 'Dít is mijn verzoek'

George Russell mag dan de F1 Grand Prix van Australië op zijn naam hebben geschreven, de Mercedes-coureur is verre van tevreden over de nieuwe technische koers van de Formule 1. Ondanks een dominante overwinning in Melbourne, waarbij hij vanaf pole position vertrok en de winst veiligstelde, uitte de Brit na afloop kritiek op de huidige reglementen. Russell verklaarde dat het gedrag van de auto onvoorspelbaar wordt, zodra de flaps van de voor- en achtervleugel als het ware naar achter klappen. "Na deze race zou mijn enige verzoek aan de FIA zijn dat de voorvleugel bij het gebruik van de 'rechte stuk'-modus minder omlaag moet gaan, en ook op een minder abrupte manier." Lees hier het hele artikel over het verzoek van George Russell aan de FIA.

