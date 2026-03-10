De Formule 1 voert op de achtergrond intense gesprekken met de organisaties van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië om de races te annuleren, maar laatstgenoemde lijkt geenszins van plan haar plek op de kalender op te geven. Hierdoor zit de F1 'gegijzeld' - en daarom is er nog geen officiële beslissing genomen.

De oorlog in het Midden-Oosten is nog steeds in volle gang en zowel de Verenigde Staten, Israël als Iran lijken op korte termijn niet te gaan stoppen. Het Formule 1-circus moet officieel gezien binnen enkele weken afreizen naar deze oorlogsregio, omdat daar de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië op het programma staan. De laatste dagen klinken er hardnekkige geruchten dat deze twee races geannuleerd gaan worden, maar vandaag werd bekend dat de organisatie in Saoedi-Arabië haar hakken in het zand zet. De organisatie aldaar is vastberaden haar plek op de kalender te behouden - en dat is de reden waarom de F1 nog geen officieel bericht naar buiten heeft kunnen brengen, zo meldt RN365.

Artikel gaat verder onder video

Saoedi-Arabië wil plek op 2026-kalender niet inleveren

Saoedi-Arabië is druk in gesprek met de leiding van de Formule 1 om een oplossing te vinden, maar men is niet van plan zonder slag of stoot haar plek op de kalender in te leveren. Met de race in Djedda gaan miljoenen dollars gemoeid en dus is het voor beide partijen niet wenselijk om zonder overeenstemming de stekker eruit te trekken. Als de F1 er nu voor kiest om de races in Bahrein en Saoedi-Arabië af te blazen, dan kan laatstgenoemde met de getekende overeenkomst gaan zwaaien. In dat geval kan het de F1 veel geld gaan kosten. Pas als de lokale autoriteiten beslissen dat er niet geracet kan worden in Djedda, kan de Formule 1 kosteloos onder haar verplichtingen uit. En zo lang dat niet het geval is - blijft de situatie vooralsnog ongewijzigd. Daarnaast is Saoedi-Arabië een enorm belangrijk land voor de sport, mede door de aanwezigheid van Aramco, één van de grootste partners en sponsoren van de F1.

F1 wordt spreekwoordelijk gegijzeld door Saoedi-Arabië

De Formule 1 wordt dan ook spreekwoordelijk gegijzeld door de organisatie in Saoedi-Arabië, zo lijkt het. Als de sport zelf kiest de race af te blazen, zal het Arabische land geld gaan eisen. Men kan dus enkel wachten op een besluit van de autoriteiten aldaar. Als zij de situatie niet veilig genoeg achten, kan de Grand Prix wél snel geannuleerd worden. Maar veel tijd om te wachten, heeft de F1 niet. Er zijn diverse partijen, waaronder de coureurs, teams, fans en logistiek partners, die duidelijkheid willen. Daarnaast wordt een deel van de vracht al veel eerder verscheept richting het Midden-Oosten, en dus begint de klok te tikken - maar de F1 kan momenteel geen kant op.

F1 in gesprek met organisatie om tot oplossing te komen

De huidige situatie maakt dat de sportleiding achter de schermen druk in gesprek is met de organisatie in Saoedi-Arabië om tot een oplossing te komen. Wellicht kan er een compromis worden gesloten; bijvoorbeeld in de vorm van een Grand Prix in Djedda later dit jaar, als de oorlogsperikelen tegen die tijd zijn gaan liggen. Van een vreedzame fase is op dit moment echter nog totaal geen sprake.

De oorlog in het Midden-Oosten blijft maar doorgaan

Saoedi-Arabië heeft nog veel last van oorlog Iran

De afgelopen dagen heeft Saoedi-Arabië haar handen weer vol gehad aan de oorlog van Iran met de VS en Israël. Afgelopen zaterdag besprak de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman de toenemende dreiging van Iraanse Shahed-drones. Aanvallen op die dag dwongen de grootste binnenlandse olieraffinaderij en exportterminal tot een tijdelijke sluiting. Een dag later werd het Saoedisch luchtruim tussen 04:00 en 09:00 uur volledig gesloten vanwege inkomende dreigingen én viel er een projectiel op een woonwijk, waarbij twee mensen om het leven kwamen en er twaalf gewond raakten.

Afgelopen maandag onderschepte de Saoedische luchtverdediging nog twee golven drones die gericht waren op het Shaybah-olieveld in het zuidoosten van het land. Vandaag - dinsdag 10 maart - werden er wederom twee drones onderschept boven een olierijke oostelijke provincie. Van een veilige situatie in Saoedi-Arabië is dus op dit moment nog geen sprake.