Nieuwe grootmacht in F1? 'Miljardenbedrijf dat Tesla versloeg onderzoekt intrede'

BYD (Build Your Dreams) onderzoekt momenteel verschillende opties om toe te treden tot de competitieve wereld van de autosport. De Chinese fabrikant kijkt hierbij naar zowel de Formule 1 als het endurance-racen, in een poging om de wereldwijde aantrekkingskracht van het merk te vergroten. Volgens Bloomberg is de interesse gewekt door de snelle groei van het bedrijf buiten de thuismarkt en de voortdurende verschuiving binnen de racerij naar hybridemotoren.

De fabrikant overweegt diverse routes om een plek op de grid ergens in de autosport te bemachtigen. Dit varieert van deelname aan het FIA World Endurance Championship tot een intrede in de Formule 1. Hierbij wordt gekeken naar het opbouwen van een volledig eigen team of overnemen van een bestaande formatie. Elke stap van BYD zou een zeldzame directe poging zijn van een Chinese fabrikant om het op te nemen in een sport die wordt gedomineerd door Europese, Amerikaanse en Japanse teams en fabrikanten. Hoewel BYD inmiddels Tesla is gepasseerd als de grootste verkoper van elektrische voertuigen ter wereld, vormt het kostenplaatje toch een obstakel. Het ontwikkelen van een Formule 1-auto en de daadwerkelijke toetreding vergt vaak jaren van onderhandelingen en het kost honderden miljoenen dollars.

FIA-president ziet komst van Chinese fabrikant wel zitten

De roep om een Chinese fabrikant in de Formule 1 klinkt al langer, en ook vanuit de top van de sport wordt er positief gereageerd op de mogelijke interesse. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft zich eerder al uitgesproken over het verwelkomen van een team uit China. Hij noemde een dergelijke stap een logisch vervolg op de recente uitbreidingen van de sport. "Een Chinese fabrikant zou de volgende logische stap zijn voor de sport, na de komst van Cadillac", stelde hij. De populariteit van de Formule 1 in China zit in de lift, mede door Zhou Guanyu die drie seizoenen voor Sauber uitkwam, en door de terugkeer van de wedstrijd op het Shanghai International Circuit in 2024 na de pandemie.

Ook de lokale autosport in China begint hard te groeien. Het China GT Championship bestond door de pandemie eigenlijk niet meer, maar het is vorig jaar met grote velden van GT3- en GT4-auto's teruggekeerd. De zeer populaire acteur en danser Wang Yibo komt daar uit met een Audi R8 LMS Evo II en zorgt mede voor een heleboel aanwezige fans op de Chinese circuits. De SRO, de wereldwijde organisatie van de GT3- en GT4-racerij, introduceerde ook nog de SRO GT Cup in China in 2025.

Geen definitief besluit

Hoewel er nog geen knoop is doorgehakt en BYD mogelijk besluit om alsnog helemaal niet aan de autosport deel te nemen, zijn er op de huidige grid bewegingen die wel kansen kunnen bieden. Dit seizoen maakten Audi en Cadillac hun debuut in Melbourne, waarbij Audi direct punten wist te scoren. Dit kan BYD motiveren om een stap richting de Formule 1 te zetten, door te zien dat nieuwe fabrikanten meteen competitief mee zouden kunnen doen. Ondertussen zijn er geluiden dat investeerder Otro Capital op zoek is naar kopers voor hun belang in Alpine. BYD zou deze aandelen, waar naar verluidt onder meer Toto Wolff en Christian Horner ook interesse in hebben, kunnen overnemen om zo op een minder risicovolle manier te starten in de koningsklasse.

