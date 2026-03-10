close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS

Mekies geeft na Australië problemen toe bij Verstappen: "Hier zijn we door overvallen"

Credit for photo: Red Bull Content Pool x GPFANS — Foto: © Red Bull Content Pool x GPFANS
Mekies geeft na Australië problemen toe bij Verstappen: "Hier zijn we door overvallen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Laurent Mekies, de teambaas van Red Bull Racing, heeft toegegeven dat het team zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de batterijproblemen tijdens de F1 Grand Prix van Australië. Zowel Max Verstappen als Isack Hadjar kampten bij de start met een nagenoeg lege batterij, wat grote gevolgen had voor hun prestaties in de openingsfase van de seizoensopener. Volgens Mekies werd het team verrast door de complexe procedures rondom het energiemanagement.

De problemen ontstonden tijdens de opwarmronde, waarin de coureurs de nodige moeite hadden om het hybridesysteem optimaal voor te bereiden op de start. "Het is onze verantwoordelijkheid om te voorkomen dat we in die situatie terechtkomen. We zijn overvallen door enkele beperkingen in de manier waarop je de batterij kunt opladen en gebruiken in de formatieronde", zo begon de Fransman met een verklaring, geciteerd door Autosport.

Beperkingen in de formatieronde

Waar de FIA tijdens de kwalificatie een uitzondering maakt waardoor er tot 8,5 MJ aan energie kan worden teruggewonnen, gelden er vlak voor de race strengere restricties. Tegelijkertijd hanteren coureurs een rijstijl van constant hard accelereren en stevig remmen om de banden op temperatuur te krijgen. Dit zorgt voor een enorme belasting op de batterij, omdat het energieverbruik tijdens het accelereren fors toeneemt.

Op het Albert Park Circuit in Melbourne zijn de mogelijkheden om de batterij weer op te laden ook nog eens beperkt. De laatste echte kans om via de MGU-K energie terug te winnen is de zware remzone bij bocht 11, na twee lange rechte stukken. Omdat coureurs in de laatste sector vaak langzamer gaan rijden om hun positie op de grid in te nemen, wordt de terugwinning van energie nagenoeg onmogelijk gemaakt. Dit leidde ertoe dat de Red Bull-auto's met vrijwel lege batterij aan de start verschenen.

Mekies legde uit dat de noodzakelijke handelingen van de coureurs contraproductief werkten voor het hybridesysteem. "Met het eigenlijk ongebruikelijke rijgedrag dat coureurs moeten inzetten tijdens de formatieronde - met accelereren en remmen om de remmen en banden op te warmen - kwamen we op een punt waarop we niet langer in staat waren om het juiste batterijniveau te bereiken voor de start van de race. We moesten dat batterijniveau gedurende de eerste ronde weer opbouwen, wat natuurlijk niet prettig was."

Interactie met de rembalans

Naast de rijstijl speelde ook de technische afstelling bij Red Bull een rol in de problemen. Om hitte in de voorbanden te krijgen, wordt de rembalans vaak extreem naar de vooras verschoven. Op deze manier werd de achteras en daardoor de MGU-K minder belast, waardoor er juist minder energie kon worden teruggewonnen.

Het resultaat was dat Verstappen in de eerste ronde niet zo veel posities kon goedmaken vanaf P20 als dat hij graag had gewild, Via lift-and-coast moest hij eerst zijn batterij weer op niveau krijgen. Het team onderzoekt hoe deze kinderziektes in de interactie tussen de power unit en de remstrategie tijdens de opwarmronde in de toekomst voorkomen kunnen worden.

19:44
Nieuwe grootmacht in F1? 'Miljardenbedrijf dat Tesla versloeg onderzoekt intrede'
19:41
Offgrid
Kim Kardashian bezoekt Hamilton mogelijk in F1-paddock, maar de reden is ook financieel
18:02
Norris geeft deels Mercedes de schuld van enorme achterstand McLaren: "Nul kans"
17:03
FIA en teams besloten unaniem om power units niet aan te passen tot China
16:14
Video
VIDEO | Kritiek op F1 terecht? ‘Data onthult succesvolle seizoensstart’| GPFans Special
