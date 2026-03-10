Boordradio-gesprek Hadjar onthult Red Bull-drama in Melbourne: dít ging er mis
Isack Hadjar (21) kende een uiterst wisselend weekend in Australië. De nieuwbakken teamgenoot van Max Verstappen reed een geweldige kwalificatie op zaterdag, maar kon deze goede uitgangspositie geen vervolg geven tijdens de Grand Prix op zondag. Een ploffende motor zorgde voor een vroegtijdig einde van de race - en daar was Hadjar duidelijk niet blij mee, zo blijkt uit zijn boordradio-gesprek.
Hadjar maakte in Melbourne zijn officiële debuut voor Red Bull Racing tijdens een raceweekend. En dit deed hij zeker niet onverdienstelijk. De Frans-Algerijnse coureur reed een fantastische kwalificatie, waarin hij zijn RB22 achter de beide Mercedessen wist te positioneren. Na afloop van de kwalificatie liet Hadjar weten bij de start op zondag een poging te willen doen om George Russell en Kimi Antonelli te verschalken. Maar deze kans kreeg hij niet. Al vanaf de start speelde problemen met de motor hem parten, zo blijkt uit het boordradio-gesprek tussen Hadjar en zijn engineer Richard Wood. De Red Bull-coureur kreeg op de grid al het advies "vroegtijdig de pre-startknop in te drukken", om zoveel mogelijk vermogen te hebben bij de start. Maar nog voor de eerste bocht was Hadjar zijn vermogen alweer kwijt.
Geen vermogen bij Red Bull-coureur
De Grand Prix van Australië was amper onderweg of Hadjar kende al problemen met zijn bolide, waardoor hij geenszins een aanval kon plaatsen bij Mercedes. "Geen vermogen!", zo riep hij onderweg naar bocht 2. "Oké, we kijken ernaar", zo reageerde Wood - maar het bleek een gebed zonder einde. "Er is echt iets goed mis", zo klonk het niet veel later uit de mond van de Red Bull-coureur. "De motor gaat ontpl...." - en toen viel het radiocontact even weg. Toen Wood weer op de lijn kon komen probeerde hij Hadjar door de problemen heen te loodsen, maar tevergeefs.
Hadjar noemt situatie Red Bull in Melbourne "beschamend"
"Ik zie niet in hoe we deze race gaan uitrijden, maat", zo klonk Hadjar bedroefd. Even later werd hij voorbijgestoken door Antonelli, die bij de start ver was teruggevallen. "Dit is beschamend, man!", zo foeterde Hadjar. Kort daarna ging het definitief mis en gaf zijn krachtbron de geest. "Ah, kom op!! Hij is kapot. Alles!", aldus een woedende Hadjar. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit was gewoon.... dit was gewoon klote, echt waar!" Zijn engineer probeerde hem te kalmeren: "Ja, oké Isack. We doen de nabespreken zodra je uit de auto bent."
