Verstappen onthult probleem aan auto tijdens Grand Prix: 'Geen vermogen'
Max Verstappen (28) begon de Grand Prix van Australië vanaf de twintigste positie, maar wist uiteindelijk als nummer zes over de finish te komen. Toch ging het allemaal niet zonder slag of stoot voor de Red Bull-coureur. Verstappen onthult nu dat hij een probleem had met de batterij bij de start, waardoor hij geen vermogen had.
Na een dramatische kwalificatie moest Verstappen de hoofdrace aanvangen vanuit de achterhoede. Nu kun je heel veel plekken winnen als je een goede start hebt, maar in het geval van Verstappen werd hem dat onmogelijk gemaakt. Hij had geen vermogen toen de lampen uitgingen en dus moest hij geduld hebben. Pas na enkele bochten kwam het vermogen weer terug en kon Verstappen zijn inhaalrace beginnen. Dit verklaarde de viervoudig wereldkampioen na afloop van de race in Melbourne.
Verstappen had "totaal geen vermogen" bij de start
"Het was vreselijk", zo vertelt hij bij de internationale pers op Albert Park. "Ik had totaal geen batterij. Om de een of andere reden gebruikte ik mijn hele batterij in de formatieronde. Ik weet niet waar dat door kwam, maar mijn batterij stond bij de start helemaal op nul. Dus ik had totaal geen vermogen." Verstappen moest dus eerst weer z'n batterij opladen en dat zorgde ervoor dat hij in de beginfase nog verder terugzakte. "Na een paar bochten kwam het vermogen terug, maar bij de start lag ik volgens mij laatste", zo zegt hij.
Verstappen bleef uit de problemen tijdens inhaalrace
Uiteindelijk slaagde Verstappen er wel in een sterke race neer te zetten. Zelf zegt hij daar het volgende over: "In het begin bleef ik uit de problemen. Daarna, ja, reed ik langs het middenveld en op een gegeven moment kwam ik een beetje in mijn ritme." Over de harde band die hij gebruikte, was hij niet zo te spreken. "Ik denk dat het vrij duidelijk was dat er veel degradatie optrad bij de harde band, we dachten dat deze beter zou zijn."
