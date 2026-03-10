James Vowles en Andrea Stella zijn niet te spreken over het gebrek aan informatie vanuit Mercedes over de 2026-krachtbron. Het duo neemt als klantenteam motoren af van het Duitse team en stelt bij Sky Sports F1 dat ze daardoor in het nadeel zijn en dat Mercedes hier en daar mogelijk informatie achterhoudt over de krachtbron.

De FIA heeft reglementair vastgesteld dat klantenteams niet mogen worden achtergesteld. Daarbij geldt dat een motorfabrikant altijd de nieuwste versie van de power unit moet leveren aan de klantenteams, zodat ook zij een volwaardig product in bezit hebben. Toch kan er nog wel verschil zitten in software, maar ook dat mag niet te groot zijn. Wel kan Mercedes natuurlijk op iets meer informatie leunen, omdat het de power unit zelf ontwikkelt en daardoor altijd een stap eerder is dan de klantenteams. Toch was dat de afgelopen jaren ook het geval, waarbij McLaren als klantenteam vaak sneller was dan het fabrieksteam.

Williams ziet prestatieachterstand bij krachtbron

Bij het Britse medium legt Vowles uit dat hij teleurgesteld is over het gebrek aan informatie vanuit Mercedes. Daarbij stelt hij dat zijn motoren simpelweg langzamer zijn: "De motor loopt drie tienden van een seconde achter." Toch kan dat met verschillende factoren te maken hebben. Desalniettemin wees hij erop dat er geen vrije informatiestroom beschikbaar is voor klantenteams zoals bijvoorbeeld Williams.

Stella baalt van gebrekkige informatie

Ook collega-teambaas Stella is niet tevreden over de informatie van Mercedes: "De discussie met HPP (Mercedes High Performance Powertrains) over het krijgen van meer informatie loopt al weken, want zelfs tijdens de tests waren we eigenlijk vooral bezig met de auto de baan op sturen, de data bekijken en denken: 'oh, dit hebben we.'" Dat het team constant verrast wordt over de prestaties van de krachtbron, is volgens Stella niet de bedoeling: "Zo werk je niet in de Formule 1. In de Formule 1 simuleer je wat er op de baan gebeurt. Je weet wat er gebeurt, je weet wat je programmeert, je weet hoe de auto zich gaat gedragen."

McLaren is al jaren klantenteam van Mercedes en ziet dan ook dat het achterhouden van informatie een nieuwe trend is: "Ik moet zeggen dat we, aangezien we een klantenteam [van Mercedes] zijn, dit de eerste keer is dat we het gevoel hebben dat we in het defensief zitten, zelfs als het gaat om het vermogen om te voorspellen hoe de auto zich zal gedragen en het vermogen om te anticiperen op hoe we de auto kunnen verbeteren."

