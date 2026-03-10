Russell wil FIA-regelwijziging ondanks dominantie Mercedes: 'Dít is mijn verzoek'

George Russell mag dan de F1 Grand Prix van Australië op zijn naam hebben geschreven, de Mercedes-coureur is verre van tevreden over de nieuwe technische koers van de Formule 1. Ondanks een dominante overwinning in Melbourne, waarbij hij vanaf pole position vertrok en de winst veiligstelde, uitte de Brit na afloop kritiek op de huidige reglementen.

De seizoensopener in Melbourne markeerde het debuut van de nieuwe technische regels. Niet alleen nieuwe power units met de focus op elektrificatie deden hun intrede, maar ook actieve aerodynamica, waarbij er gewisseld wordt tussen de 'rechte stuk'-modus voor minimale luchtweerstand en de 'bochten'-modus wisselen voor maximale neerwaartse druk. Hoewel Mercedes met een dubbelzege voor Russell en Kimi Antonelli de beste zaken deed, zorgde de nieuwe techniek voor onvoorspelbaar rijgedrag. Russell merkte dat de balans van zijn wagen ernstig verstoord werd door de bewegende vleugelelementen, wat het racen in de slipstream bemoeilijkte.

Russell komt met verzoek

Russell verklaarde dat het gedrag van de auto onvoorspelbaar wordt, zodra de flaps van de voor- en achtervleugel als het ware naar achter klappen. "Na deze race zou mijn enige verzoek aan de FIA zijn dat de voorvleugel bij het gebruik van de 'rechte stuk'-modus minder omlaag moet gaan, en ook op een minder abrupte manier. Wanneer we de vleugels openen, krijgen we veel onderstuur, en toen ik achter Charles reed en uit zijn slipstream wilde komen, voelde het alsof mijn voorvleugel gewoon niet werkte", aldus de uiteindelijke winnaar van de race na de gevechten met Ferrari-coureur Charles Leclerc.

Waarschuwing voor vreselijke ongelukken

De kritiek van Russell staat niet op zichzelf en sluit aan bij de zorgen die eerder door andere coureurs werden geuit. Lando Norris trok na het weekend op het Albert Park Circuit fel van leer tegen de nieuwe regels en waarschuwde zelfs voor "vreselijke ongelukken". De McLaren-coureur, die als vijfde eindigde op zondag, stelt dat de enorme snelheidsverschillen die ontstaan door het energiemanagement levensgevaarlijk zijn. Wanneer de ene auto in de aanvalsmodus zit en de andere energie moet terugwinnen, kan het verschil in snelheid oplopen tot wel zestig kilometer per uur. Als de vleugels tegelijkertijd in de 'rechte stuk'-modus staan en voor een onvoorspelbare wegligging zorgen, maakt dat het nog lastiger voor coureurs om te reageren, als ze op zulke snelheidsverschillen stuiten.