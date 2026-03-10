Nederlands duo gaat de strijd aan met Verstappen tijdens 24 uur van de Nürburgring
Nederlands duo gaat de strijd aan met Verstappen tijdens 24 uur van de Nürburgring
Max Verstappen (28) bevestigde onlangs dat hij deel gaat nemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring, maar zojuist werd bekend dat hij concurrentie gaat krijgen van nog meer Nederlanders, waaronder een Red Bull-collega. Niemand minder dan Rudy van Buren en Tom Coronel stappen achter van de Audi R8 LMS GT3 Evo II.
Van Buren, die in Milton Keynes dagelijks de afstellingen voor Max Verstappen en Isack Hadjar optimaliseert in de simulator, zet dit jaar een grote stap in zijn eigen racecarrière. Waar hij vorig jaar nog debuteerde in de Porsche 992, stapt hij nu over naar de iReckonu Audi GT3 van Max Kruse Racing voor de 24 uur van de Nürburgring. "Vorig jaar maakte ik mijn debuut in de 24-uursrace op de Nürburgring in de Porsche 992. Dit jaar tillen we het naar een hoger niveau. ", zo kondigt Van Buren zijn plannen aan op Instagram. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang; onlangs vond de eerste roll-out plaats op het circuit van Zandvoort, waar de coureur zijn eerste meters in de GT3-bolide maakte.
Nederlandse enclave op de Nordschleife
Het team bestaat uit een bekende line-up voor de volgers van het endurance-racen. Naast Van Buren nemen Jan Jaap van Roon en de ervaren Tom Coronel plaats in de Audi R8 LMS GT3 Evo II. Coronel is een veteraan op de Nürburgring en kende vorig jaar nog groot succes door de AT2-klasse te winnen. Tijdens de prestigieuze 24 uur van de Nürburgring, die van 14 tot en met 17 mei op de kalender staat, wordt het drietal bovendien versterkt door Christian Koolhaas. Van Buren kijkt in ieder geval uit naar de eerste serieuze krachtmeting tijdens NLS2: "NLS2 komt er snel aan en ik ben erg enthousiast om mijn eerste echte rondjes in deze auto op de Ring te rijden", zo laat de simcoureur van Red Bull weten.
Verstappen maakt spectaculair debuut
De deelname van Van Buren en Coronel is niet de enige reden waarom de Nederlandse autosportfans dit jaar massaal naar de Eifel zullen trekken. Max Verstappen heeft namelijk ook zijn zinnen gezet op de roemruchte 24-uursrace. De viervoudig F1-wereldkampioen maakt in mei zijn officiële debuut in het evenement met zijn eigen project, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Hoewel Verstappen normaal gesproken voor Red Bull uitkomt in de koningsklasse, verschijnt hij op de Nürburgring aan de start in een Mercedes-AMG, een project dat overigens wel de volledige steun geniet van zijn werkgever.
Ter voorbereiding op de hoofdrace in mei zal Verstappen, net als Van Buren en Coronel, acte de présence geven tijdens NLS2 op 21 maart. De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie benut hiermee een gat in de Formule 1-kalender, waardoor de deelname van Verstappen mogelijk werd. Voor Verstappen is het rijden op de Nordschleife een langgekoesterde droom die uitkomt, waarbij hij zijn uitgebreide ervaring uit het simracen en de Formule 1 nu in de praktijk kan brengen tegenover zijn eigen Red Bull-collega Van Buren.
