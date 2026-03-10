Jos Verstappen laat er geen gras over groeien als het gaat om de huidige staat van de Formule 1. De vader van Max Verstappen heeft bij GPFans duidelijk laten weten dat hij klaar is met de koers die de sport is ingeslagen. Terwijl de koningsklasse nog maar net is begonnen aan het nieuwe tijdperk met de grotendeels elektrische krachtbronnen, lijkt de onvrede bij de Limburger een kookpunt te hebben bereikt.

De aanleiding voor de reactie van Verstappen senior is een stelling over de toekomst van de sport: "De F1 moet afstappen van de nieuwe krachtbronnen". Jos windt er geen doekjes om en laat weten dat hij het daar roerend mee eens is. Met een kort maar krachtig "EENS", reageert hij in de comments, waarmee hij de discussie over de motoren voor dit jaar verder aanwakkert. Het is een publieke steunbetuiging aan het adres van zijn zoon, die na de seizoensopener in Australië al liet weten dat de huidige formule in zijn ogen niet correct is. Verstappen noemde de huidige manier van racen anti-F1. Ook DJ Mental Theo liet op het Instagram-kanaal van GPFans weten het eens te zijn met de stelling om af te stappen van de huidige krachtbronnen. "Eens. Dit is geen racen meer!", zo schreef hij.

Problemen met energiemanagement

De kritiek op de nieuwe motoren, waarbij het vermogen voortkomt uit een vijftig-vijftig verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische ondersteuning, is niet mals. Coureurs klagen steevast over het feit dat ze op de rechte stukken snelheid verliezen omdat de batterij simpelweg leeg is. Dit fenomeen, ook wel super clipping genoemd, dwingt de rijders tot extreem energiebeheer waarbij ze vroegtijdig van het gas moeten gaan om op te laden voor de volgende ronde. Verstappen zei te zien dat de sport verandert in een wedstrijd waarbij energiebesparing belangrijker is geworden dan pure snelheid op de baan. En dat zint hem niet. Hij krijgt hierin dus nu de steun van z'n vader.

Volgens Jos is deze situatie precies waar Max al jaren geleden voor waarschuwde. Terwijl de zorgen van de viervoudig wereldkampioen destijds terzijde werden geschoven, lijkt de realiteit van dit seizoen hem nu gelijk te geven. De dominantie van Mercedes, dat met George Russell de leiding in het kampioenschap heeft gegrepen, onderstreept dat de pikorde door de nieuwe motorregels volledig op de schop is gegaan.

Druk op de FIA neemt toe

De onvrede beperkt zich niet alleen tot de familie Verstappen. Ook andere coureurs hebben hun twijfels geuit over de hanteerbaarheid van de huidige generatie auto's. De focus ligt momenteel zo sterk op de batterijstatus dat het echte racen naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Er gaan in de paddock dan ook steeds meer stemmen op om de rol van de verbrandingsmotor weer te vergroten, om zo te voorkomen dat fans afhaken door het gebrek aan topsnelheid en het constante uitrollen op de rechte stukken. De FIA staat hiermee voor een lastige opgave om de essentie van de sport te bewaken terwijl de duurzame koers wordt voortgezet.

Grand Prix van China

Voor de coureurs is er echter weinig tijd om bij de pakken neer te zitten. Het circus verplaatst zich nu naar Shanghai voor de Grand Prix van China, die komend weekend op het programma staat. Het belooft een extra uitdagend weekend te worden, aangezien het de eerste keer dit jaar is dat er een Sprint-format wordt afgewerkt. Voor Verstappen en Red Bull Racing is het de taak om op het Shanghai International Circuit de aansluiting met de top weer te vinden en de problemen met de Red Bull-Ford krachtbron het hoofd te bieden.

