close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Lando Norris and George Russell at 2024 Austrian GP

Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"

Max Verstappen, Lando Norris and George Russell at 2024 Austrian GP — Foto: © IMAGO

Russell reageert op kritiek Norris: "Als hij won, zou hij dat niet zeggen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell heeft scherp gereageerd op de kritiek van Lando Norris over de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Volgens de Mercedes-coureur, die de seizoensopener in Australië op zijn naam schreef, zijn de negatieve uitlatingen van zijn landgenoot vooral ingegeven door de huidige krachtsverhoudingen op de grid.

De discussie ontstond nadat Norris de nieuwe bolides voor dit seizoen bestempelde als de "slechtste ooit" en klaagde over het kunstmatige rijgedrag door de nieuwe motorreglementen. Russell, die momenteel de leiding in het wereldkampioenschap te pakken heeftmet 25 punten, ziet dat echter anders. Hij suggereert dat de mening van een coureur vaak afhankelijk is van de resultaten op de baan. Volgens Russell is het gedrag van coureurs in dergelijke situaties voorspelbaar en kijkt iedereen vooral naar het eigen belang. "Als hij aan het winnen was, denk ik niet dat hij hetzelfde zou zeggen", zo vertelt de winnaar van de race in Melbourne. 

Herinneringen aan vorig jaar

Hij benadrukt dat coureurs in de Formule 1 zelden objectief zijn als het gaat om de reglementen. "Iedereen kijkt altijd naar zichzelf en we zijn in dat opzicht allemaal egoïstisch". Russell haalt daarbij een voorbeeld aan uit het vorige seizoen om zijn punt te illustreren. Hij herinnert zich hoe de teams destijds omgingen met de fysieke ongemakken van de auto's en de aerodynamische problemen. "We waren vorig jaar niet blij met hoe stijf de auto's waren en het porpoising. Iedereen had last van zijn rug en coureurs klaagden daarover, maar de McLaren-coureurs zeiden dat er geen porpoising was, terwijl we hun auto zagen en zij wel degelijk last hadden van porpoising". Volgens de Brit is het dus niet ongebruikelijk dat teams hun problemen verbloemen of juist uitvergroten wanneer dat hen uitkomt.

Mercedes versus McLaren

De dominantie van Mercedes in Australië, waar het team een dubbelzege boekte met Russell en Kimi Antonelli, staat in schril contrast met de prestaties van McLaren. Norris eindigde de race als vijfde op een achterstand van ruim 51 seconden. Russell wijst erop dat de rollen ten opzichte van vorig jaar simpelweg zijn omgedraaid, ondanks dat beide teams met dezelfde Mercedes-krachtbron rijden. "De waarheid is dat we vorig jaar dezelfde motor hadden als zij en McLaren het beter deed dan wij en ons versloeg. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij, net als Williams en Alpine, en tot nu toe hebben wij het beter gedaan dan hen. Zo werkt het spelletje nu eenmaal", aldus de Mercedes-coureur.

Vind jij dat coureurs alleen klagen over regels als ze zelf niet winnen?

14 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Lando Norris George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"

Russell steekt de draak met Hamilton na bewering over illegale Mercedes: "Hou je bek!"

  • Vandaag 12:15
  • 15
Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels

Grote onvrede in mediapen: F1-coureurs bang voor "vreselijke ongelukken" door FIA-regels

  • Vandaag 09:47
  • 13
Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

Verstappen moet voor draaiende camera's op tong bijten na vraag over Norris

  • Vandaag 08:39
  • 7
Hamilton vraagt FIA om onderzoek naar Mercedes: "Waarom doen ze niets?"

Hamilton vraagt FIA om onderzoek naar Mercedes: "Waarom doen ze niets?"

  • Gisteren 20:04
  • 9
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'

  • Gisteren 09:29
  • 15
FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

FIA velt oordeel over Russell na twee incidenten tijdens training GP Australië

  • 6 maart 2026 10:49
  • 14

Net binnen

19:00
Colapinto voorkomt megaklapper met Lawson met magistrale reflex
18:16
Doornbos over Verstappen en Mercedes: "Zal hij er spijt van hebben? Nee"
17:37
Live
Russell viert eerste overwinning van het seizoen op Instagram: "Yes!!" | F1 Shorts
17:00
Leclerc over 'gemiste pitstop' in Australië: "Geen spijt van"
16:22
Nieuwe Ziggo Sport-presentatrice maakt tongen los: "Waarom is dit een goede kandidaat?"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië F1 WK-stand

Dit is de F1-stand in het WK na de Grand Prix van Australië

Vandaag 12:25
Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6 GP Melbourne

Russell wint en rekent af met Ferrari in Melbourne, Verstappen knap naar P6

Vandaag 06:26 6
Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten Oorlog Midden-Oosten

Bahrein onder vuur, Trump dreigt met totale vernietiging: Verstappen en co. moeten niet naar Midden-Oosten

Gisteren 14:53 4
Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk" "Slechtste auto's ooit"

Norris schaart zich achter Verstappen na rijden in "slechtste auto's ooit": "Max heeft gelijk"

Gisteren 12:14 8
Ontdek het op Google Play
x