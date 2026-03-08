George Russell heeft scherp gereageerd op de kritiek van Lando Norris over de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Volgens de Mercedes-coureur, die de seizoensopener in Australië op zijn naam schreef, zijn de negatieve uitlatingen van zijn landgenoot vooral ingegeven door de huidige krachtsverhoudingen op de grid.

De discussie ontstond nadat Norris de nieuwe bolides voor dit seizoen bestempelde als de "slechtste ooit" en klaagde over het kunstmatige rijgedrag door de nieuwe motorreglementen. Russell, die momenteel de leiding in het wereldkampioenschap te pakken heeftmet 25 punten, ziet dat echter anders. Hij suggereert dat de mening van een coureur vaak afhankelijk is van de resultaten op de baan. Volgens Russell is het gedrag van coureurs in dergelijke situaties voorspelbaar en kijkt iedereen vooral naar het eigen belang. "Als hij aan het winnen was, denk ik niet dat hij hetzelfde zou zeggen", zo vertelt de winnaar van de race in Melbourne.

Herinneringen aan vorig jaar

Hij benadrukt dat coureurs in de Formule 1 zelden objectief zijn als het gaat om de reglementen. "Iedereen kijkt altijd naar zichzelf en we zijn in dat opzicht allemaal egoïstisch". Russell haalt daarbij een voorbeeld aan uit het vorige seizoen om zijn punt te illustreren. Hij herinnert zich hoe de teams destijds omgingen met de fysieke ongemakken van de auto's en de aerodynamische problemen. "We waren vorig jaar niet blij met hoe stijf de auto's waren en het porpoising. Iedereen had last van zijn rug en coureurs klaagden daarover, maar de McLaren-coureurs zeiden dat er geen porpoising was, terwijl we hun auto zagen en zij wel degelijk last hadden van porpoising". Volgens de Brit is het dus niet ongebruikelijk dat teams hun problemen verbloemen of juist uitvergroten wanneer dat hen uitkomt.

Mercedes versus McLaren

De dominantie van Mercedes in Australië, waar het team een dubbelzege boekte met Russell en Kimi Antonelli, staat in schril contrast met de prestaties van McLaren. Norris eindigde de race als vijfde op een achterstand van ruim 51 seconden. Russell wijst erop dat de rollen ten opzichte van vorig jaar simpelweg zijn omgedraaid, ondanks dat beide teams met dezelfde Mercedes-krachtbron rijden. "De waarheid is dat we vorig jaar dezelfde motor hadden als zij en McLaren het beter deed dan wij en ons versloeg. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij, net als Williams en Alpine, en tot nu toe hebben wij het beter gedaan dan hen. Zo werkt het spelletje nu eenmaal", aldus de Mercedes-coureur.