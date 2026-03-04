We zijn nog maar een paar uurtjes verwijderd van de eerste mediadag van het F1-seizoen 2026 in aanloop naar de Grand Prix van Australië. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Aankomend weekend wordt de eerste Formule 1-race met de nieuwe technische reglementen verreden, maar tegelijkertijd houden we ook de onrust in het Midden-Oosten in de gaten. Een heleboel personeel is laat aangekomen in Melbourne en dus moest de FIA ingrijpen door de zogeheten avondklok te schrappen. Naar verluidt komt er crisisberaad in de paddock van Australië, waar de teams, FIA en FOM zullen bespreken wat er met de Grands Prix in Bahrein en Saoedi-Arabië moet gebeuren. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws: Van Amersfoort Racing kondigde een grote aanwinst voor het Nederlandse team aan, en bij Mercedes is de Petronas-brandstof eindelijk goedgekeurd.

FIA heft avondklok op in Australië vanwege spanningen in het Midden-Oosten

De FIA heeft besloten om de avondklok in de aanloop naar de Grand Prix van Australië te annuleren vanwege overmacht. Door aanzienlijke verstoringen in het internationale reisverkeer vanwege de spanningen in het Midden-Oosten zijn verschillende teams in de problemen gekomen met het tijdig bereiken van Melbourne. Hierdoor zag de autosportbond zich genoodzaakt om in te grijpen. Vooral Ferrari en Racing Bulls zijn naar verluidt de dupe van de logistieke chaos die is ontstaan. Lees hier het hele artikel over de avondklok voor de Grand Prix van Australië.

'Mercedes krijgt akkoord voor gebruik Petronas-brandstof in 2026'

Tijdens de testdagen kwam naar buiten dat nog niet alle brandstofleveranciers hun papierwerk voor de homologatie volledig hadden afgerond voordat de auto's de baan op gingen. De FIA gaf daarom tijdelijk toestemming om te rijden met producten die technisch gezien nog niet officieel waren goedgekeurd, mits de chemische samenstelling identiek was aan de brandstof die voor de rest van het jaar gepland stond. Bij Mercedes is dit proces nu volledig voltooid, vlak voor de start van het eerste raceweekend in Melbourne. Lees hier het hele artikel over de brandstof van Mercedes.

Fans bestormen F1-coureurs bij aankomst in Melbourne, Leclerc zet het op een rennen

De F1 Grand Prix van Australië staat aankomend weekend op het programma en dus zijn de coureurs en teams alvast afgereisd naar Melbourne. Daar werden ze echter opgewacht door hordes fans - en dat ging er niet bij iedere coureur even prettig aan toe, ondanks de beveiligers die ze bij zich hadden. Charles Leclerc moest het zelfs op een rennen zetten. Lees hier het hele artikel over Charles Leclerc die belaagd wordt in Australië.

'F1-teams en FIA in crisisberaad: schrappen van races wordt in Australië besproken'

De Formule 1-kalender voor dit jaar staat onder zware druk door de escalerende militaire conflicten in het Midden-Oosten. Terwijl de koningsklasse zich voorbereidt op de seizoensopener in Australië, wordt er achter de schermen koortsachtig gesproken over het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Naar verluidt moet er op zijn laatst halverwege deze maand een beslissing worden genomen. De F1-teams en de top van de koningsklasse zijn dus wel genoodzaakt om in Melbourne de koppen bij elkaar te steken en een beslissing te nemen: worden de races volledig geannuleerd, worden ze vervanger door Imola en Portimão of worden ze later in het seizoen nog verreden? Lees hier het hele artikel over het onvermijdelijke crisisberaad over de Grands Prix in het Midden-Oosten.

'Alonso en Stroll de eerste uitvallers in Australië': zo zijn deze enorme problemen ontstaan

Aston Martin en Honda beleven een uiterst moeizame start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1. Na een dramatisch verlopen wintertest in Bahrein gaan er in de paddock zelfs geruchten dat het team tijdens de aanstaande F1 Grand Prix van Australië enkel de formatieronde zal voltooien om vervolgens de auto's in de garage te parkeren. Dat zou Fernando Alonso en Lance Stroll direct de eerste uitvallers in Melbourne maken. Maar wat is daartoe de reden en hoe heeft het zover kunnen komen? Lees hier het hele artikel over de enorme problemen bij Aston Martin.

Voormalig F1-teambaas Force India en Alpine aangesteld als CEO Van Amersfoort Racing

Voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer keert terug in een prominente rol binnen de autosport. De in Roemenië geboren Amerikaan is aangesteld als de nieuwe CEO en uitvoerend partner van Van Amersfoort Racing. Met de komst van Szafnauer haalt de renstal uit Zeewolde een enorme hoeveelheid ervaring uit de koningsklasse in huis om de volgende stappen te zetten in de kampioenschappen direct onder de Formule 1. "Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het managementteam en de bredere organisatie om de volgende fase van de ontwikkeling van het team te begeleiden", zo vertelt Szafnauer in een statement. Lees hier het hele artikel over Otmar Szafnauer bij Van Amersfoort Racing.

