De F1 Grand Prix van Australië staat aankomend weekend op het programma en dus zijn de coureurs en teams alvast afgereisd naar Melbourne. Daar werden ze echter opgewacht door hordes fans - en dat ging er niet bij iedere coureur even prettig aan toe, ondanks de beveiligers die ze bij zich hadden. Charles Leclerc moest het zelfs op een rennen zetten.

Aankomende vrijdag zullen de coureurs voor het eerst officieel in actie komen en wordt het spits afgebeten van een nieuw Formule 1-seizoen. Dit gebeurt op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, Australië. De meeste coureurs arriveerden op dinsdag of woensdag al in Down Under, maar van een rustige aankomst was geen sprake. Hordes fans stonden op de coureurs te wachten en probeerden allemaal een selfie of handtekening te krijgen. En hoewel de coureurs beveiliging bij zich hadden, slaagden ze er niet allemaal even goed in om uit de handen van de - soms toch bijzonder opdringerige - fans te blijven. Leclerc moest het bijvoorbeeld op een rennen zetten omdat hij anders bedolven zou worden onder de fans.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc wordt door fans achtervolgd en zet het op een rennen

Op het internet circuleren beelden van de aankomst van de diverse coureurs, waaronder Leclerc, maar ook Lewis Hamilton en Gabriel Bortoleto. Allemaal hadden ze beveiligers bij zich, maar in het geval van Leclerc slaagden ze er niet in de Ferrari-coureur uit de handen van de fans te houden. De Monegask werd door tientallen fans achtervolgd en besloot het, nadat hij een gebouw binnen ging, op een rennen te zetten. De beveiligers konden vervolgens weer aanhaken en pas daarna kreeg Leclerc de benodigde loop- en ademruimte. Ook bij teamgenoot Hamilton stonden hordes fans te wachten, maar deze werden voldoende op afstand gehouden. Hamilton was ook zichtbaar goed gehumeurd en nam ruim de tijd om de fans van een handtekening te voorzien.

Bortoleto ook beveiligd door vier man personeel

Op een ander filmpje is te zien hoe Bortoleto bij aankomst in Melbourne door vier mensen wordt beveiligd en afgeschermd van het publiek. De Braziliaan zal komend weekend op Albert Park in actie komen namens Audi. Bekijk de beelden van Bortoleto, Hamilton en Leclerc hieronder.

Poor Charles running 🏃‍♂️ for his life and they still go after him 😳pic.twitter.com/7vfng3NCbS — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 4, 2026

The way he always talks to fans, no matter how much noise is around him pic.twitter.com/xWWrOyEw4q — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 4, 2026

