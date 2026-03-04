Voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer keert terug in een prominente rol binnen de autosport. De in Roemenië geboren Amerikaan is aangesteld als de nieuwe CEO en uitvoerend partner van Van Amersfoort Racing. Met de komst van Szafnauer haalt de renstal uit Zeewolde een enorme hoeveelheid ervaring uit de koningsklasse in huis om de volgende stappen te zetten in de kampioenschappen direct onder de Formule 1.

Szafnauer heeft een uitgebreid verleden in de autosport. Hij studeerde elektrotechniek evenals business en financiën aan verschillende universiteiten in Detroit, voordat hij aan de slag ging bij Ford. Hij spaarde genoeg centjes om zelf in de Formule Ford te racen. Eind jaren negentig verliet hij het Amerikaanse merk om operationeel directeur te worden van BAR in de Formule 1 en werd uiteindelijk vicepresident van de autosportafdeling van diens motorleverancier Honda. Eind 2009 verhuisde hij naar Force India, wat van het achterveld naar het middenveld ging en zelfs meermaals op het podium terechtkwam. Nadat het Racing Point en Aston Martin was geworden, vertrok hij naar Alpine als teambaas. Na anderhalf jaar werd hij op controversiële wijze ontslagen. Het leverde hevige kritiek op richting het Franse F1-team.

Artikel gaat verder onder video

Focus op talentontwikkeling

De keuze voor Van Amersfoort Racing is voor Szafnauer een bewuste stap naar een team dat bekendstaat om het opleiden van toekomstige sterren in onder andere de FIA Formule 2, FIA Formule 3 en Formule Regional. "Van Amersfoort Racing heeft een sterke reputatie op het gebied van talentontwikkeling en het meedoen op een hoog niveau in meerdere categorieën. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met het managementteam en de bredere organisatie om de volgende fase van de ontwikkeling van het team te begeleiden", zo vertelt Szafnauer in een statement over zijn nieuwe uitdaging.

© Formula 2 / Van Amersfoort Racing

Versterking van de organisatie

Binnen het team wordt de komst van Szafnauer gezien als een belangrijke impuls voor de toekomst. Teambaas Brad Joyce, die in het verleden al nauw met Szafnauer samenwerkte in hun gezamenlijke tijd bij Force India, is enthousiast over de hereniging. "Otmars ervaring en leiderschap voegen een waardevol perspectief toe aan de organisatie. Zijn aanstelling versterkt VAR aanzienlijk, terwijl we blijven evolueren en onze langetermijnvisie nastreven.

De aanstelling van Szafnauer is een duidelijk signaal van de groeiambities van Van Amersfoort Racing. Waar oprichters Frits van Amersfoort en Rob Niessink nu een adviserende rol vervullen, krijgt Szafnauer de taak om de strategische en operationele koers van de organisatie te bepalen.

Gerelateerd