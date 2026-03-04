De Formule 1-kalender voor dit jaar staat onder zware druk door de escalerende militaire conflicten in het Midden-Oosten. Terwijl de koningsklasse zich voorbereidt op de seizoensopener in Australië, wordt er achter de schermen koortsachtig gesproken over het schrappen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Naar verluidt moet er op zijn laatst halverwege deze maand een beslissing worden genomen en dus komen de F1-teams met de top van de koningsklasse bij elkaar.

De onrust in de Golfregio, veroorzaakt de raketaanvallen van de Verenigde Staten en Israël richting Iran en vice versa, heeft directe gevolgen voor het Formule 1-personeel. Voor Bahrein is inmiddels een rood reisadvies afgegeven en de logistieke operatie wordt ernstig gehinderd door de sluiting van grote delen van het luchtruim. Tevens kan het een grote impact hebben op de F1-kalender. Om die reden zou er dit weekend in Melbourne een cruciaal overleg gepland staan tussen de Formule 1-teams, de FIA en andere betrokken partijen om de doorgang van Bahrein en Saoedi-Arabië te bespreken.

Artikel gaat verder onder video

Imola en Portimão kunnen inspringen als vervangende locaties

Mocht de situatie in het Midden-Oosten niet verbeteren, dan lijkt de koningsklasse uit te wijken naar Europa om het gat in de kalender op te vullen. Circuits in Italië en Portugal worden hierbij als de meest realistische opties gezien. "Portimão in Portugal en Imola in Italië zouden waarschijnlijke kandidaten zijn om Bahrein en Saoedi-Arabië te vervangen, als de evenementen in het Midden-Oosten volledig worden geannuleerd", zo luidt de informatie vanuit Sky Sports. Imola zou het snelst in kunnen springen met hoe gemakkelijk het bereikbaar is en hoe ze zich voorbereiden op een Grand Prix. Ze vielen ook in tijdens de pandemieseizoenen. Ook Portimão wordt als een praktische oplossing beschouwd, mede door de gunstige weersomstandigheden in die regio tijdens de maand april.

Besluitvorming moet uiterlijk medio maart plaatsvinden

De tijd om te schakelen is echter uiterst beperkt. De logistieke planning van de Formule 1 is een operatie van maanden en veel vracht is momenteel al onderweg naar Azië of bevindt zich op locatie. Een wijziging van de bestemming vereist dan ook een snel besluit van de FIA en Formula One Management. Als ze enige kans willen maken om die races in april te organiseren, moeten ze uiterlijk medio maart een beslissing nemen - niet alleen om de deelnemers tijd te geven de logistieke planning om te gooien voor de mogelijke wedstrijden in Imola en Portimão, maar ook om het circuits zelf tijd te geven voorbereidingen te treffen, zoals het optrommelen van marshals, ticketverkoop, et cetera.

Related image

Overleg in Australië moet uitkomst bieden

Tijdens het aankomende weekend in Melbourne is het niet meer dan logisch, als de teambazen, de FIA en FOM de koppen bij elkaar steken om de verschillende scenario's door te nemen. Wijzigingen van de F1-kalender vereisen namelijk de goedkeuring van alle aandeelhouders en zo ook de teams. Hoewel de organisatie in Bahrein begin deze maand nog aan GPFans liet weten dat de voorbereidingen gewoon doorgaan, neemt de druk vanuit de teams en Amerikaanse belangen toe om de regio voorlopig te mijden. Een overleg in de paddock in Australië zal bepalend zijn voor het verdere verloop van het vroege seizoen en, als de Formule 1 de intentie heeft vervangende races te vinden in plaats van alleen wedstrijden te schrappen, dan moet de knoop binnenkort worden doorgehakt. De FIA heeft de World Endurance Championship-seizoensopener in Qatar van 28 maart al verschoven naar een nader te bepalen datum in de tweede helft van 2026.